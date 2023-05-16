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Украина хочет получить от 40 до 50 истребителей F-16 - советник главы Минобороны

Украина хочет получить от 40 до 50 истребителей F-16 - советник главы Минобороны

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Украина хочет получить от 40 до 50 единиц истребителей F-16 в целом, сформировав три или четыре эскадрильи для защиты своего неба от российских бомбардировок. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак в комментарии изданию Politico, пишет УНН.

Цитата

"Украина хочет в целом от 40 до 50 F-16, чтобы сформировать три-четыре эскадрильи для защиты своего неба от российских бомбардировок", - говорится в комментарии.

Детали

Советник министра обороны Украины Алексея Резникова заявил о том, что Зеленский хочет, чтобы вопрос боевых самолетов был главным на повестке дня на саммите G7 в японском городе Хиросима и впоследствии на ежегодном саммите НАТО в Литве, который должен состояться в июле.

По информации Politico Сак заявил, что Зеленский получил "заверения" от западных лидеров, что они обсудят этот вопрос в ближайшие дни. Это произошло во время последнего европейского турне Президента Украины.

Несмотря на то, что такие страны как Великобритания, Италия, Франция и Германия не могут предоставить Украине истребители F-16, советник главы Минобороны заверил, что "они имеют важный голос в международной коалиции", и Украина хотела бы, чтобы они "поощряли" к этому шагу таких союзников, как США и Турция.

Киев заявляет западным лидерам, что потребность в современных самолетах стала более острой после того, как в марте российские ВВС начали широко использовать управляемые бомбы, которые достигают целей на больших расстояниях. Сейчас Украина не имеет "ничего, чтобы остановить" российские самолеты, которые их перевозят, сказал Сак.

"Все понимают, что эта тема назрела для обсуждения. Никто не говорил, что это невозможно. Если сравнить с тем, что было три месяца назад, когда мы еще боролись за танки, то сегодня все говорят о реактивной коалиции - это очень перспективный знак. Мы понимаем, что наша противовоздушная оборона не будет полной без истребителей, F-16", - сказал он.

Напомним

Великобритания начнет обучение украинских пилотов, а также прилагает усилия по сотрудничеству с другими странами относительно возможной отправки F-16 в Украину.

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