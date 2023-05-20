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У Білому домі пояснили, чому США не надали Україні F-16 для очікуваного контрнаступу

У Білому домі пояснили, чому США не надали Україні F-16 для очікуваного контрнаступу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Сполучені Штати планують надати Україні винищувачі четвертого покоління F-16 у рамках довгострокових зусиль із захисту країни проти російської агресії. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу пояснив, що Вашингтон не передав літаки до очікуваного контрнаступу тому, що вони "не були першими у списку" необхідного озброєння для наступу, передає УНН

Цитата

"Наш підхід до забезпечення українців зброєю, матеріалами, навчанням відповідав потребам конфлікту... Те, про що Президент (США Джо Байден, - ред.) справді говорив ще в лютому, це те, що ми були в центрі величезних зусиль, щоб гарантувати, що Україна матиме те, що їй потрібно, щоб мати можливість розпочати цей контрнаступ цього літа: починаючи від танків і закінчуючи бойовими машинами Bradley, HIMARS, артилерійськими боєприпасами, іншими можливостями. F-16 не є частиною цієї суміші", - сказав Салліван.

Деталі

Радник зауважив, що надання F-16 є частиною довгострокових зусиль. Для цього, за його словами, спочатку потрібно провести навчання пілотів. Потім, у співпраці з міжнародними союзниками та Україною визначити, як "фактично постачати літаки", додав він.

Салліван підкреслив, що частина підходу до надання необхідного обладнання Києву заснована на тому, що Вашингтон надає озброєння, яке "з військової точки зору, порад військових командувань є необхідним у певний момент часу та певний момент конфлікту".

"Наша думка полягає в тому, що F-16 зараз не підходить для боротьби. Тож якби ми мали це прямо зараз, це не головне, що їм потрібно на полі бою для цього контрнаступу. Тож ми відчуваємо, що ми зможемо дати їм те, що їм потрібно для майбутньої сили, коли їм це буде потрібно. З нашої точки зору, час для початку навчання настав саме зараз", - пояснив радник.

Водночас він заперечив, що Україна може використати зброю, надану західними партнерами для нападів на територію рф.

"Українці постійно заявляли, що готові це (не використовувати озброєння по території рф, - ред.) зробити. І насправді ми бачили, як вони дотримувалися цього, надавши західне обладнання, коли ми його їм дали", - зауважив Салліван.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон підтримує спільні зусилля союзників з підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16.

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