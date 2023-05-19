Байден підтримав навчання українських пілотів на F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Сполучені Штати Америки підтримують спільні зусилля союзників з підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16. Про це заявив президент США Джо Байден під час саміту G7, пише УНН з посиланням на CNN.
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Один із чиновників, чиє ім'я видання не називає, розповів, що навчання на винищувачах не відбуватиметься у США, проте персонал країн братиме участь разом із європейськими союзниками та партнерами. Очікується, що навчання триватимуть кілька місяців і можуть розпочатися найближчими тижнями.
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"Оскільки навчання відбуватимуться протягом наступних місяців, наша коаліція країн, що беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли фактично надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть", – сказав чиновник.
Він також додав, що в п'ятницю США і союзники зосередилися на наданні Україні переважної більшості систем, озброєнь і тренувань, необхідних для проведення наступальних операцій цієї весни і влітку, а удосконалення Повітряних сил ЗСУ - відображають довгострокову відданість самообороні держави.
Доповнення
США не виключають можливості передачі винищувачів F-16 Україні іншими країнами.
Днем раніше 14 демократів і республіканців у Конгресі США направили лист президенту США Джо Байдену із закликом "без зволікань" розблокувати надання Україні винищувачів F-16.