Байден поддержал обучение украинских пилотов на F-16

Детали

Один из чиновников, чье имя издание не называет, рассказал, что обучение на истребителях не будет проходить в США, однако персонал стран будет участвовать вместе с европейскими союзниками и партнерами. Ожидается, что учения продлятся несколько месяцев и могут начаться в ближайшие недели.

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"Поскольку учения будут проходить в течение следующих месяцев, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда фактически предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", – сказал чиновник.

Он также добавил, что в пятницу США и союзники сосредоточились на предоставлении Украине подавляющего большинства систем, вооружений и тренировок, необходимых для проведения наступательных операций этой весной и летом, а совершенствование Воздушных сил ВСУ - отражают долгосрочную преданность самообороне государства.

Дополнение

США не исключают возможности передачи истребителей F-16 Украине другими странами.

Днем ранее 14 демократов и республиканцев в Конгрессе США направили письмо президенту США Джо Байдену с призывом "без промедлений" разблокировать предоставление Украине истребителей F-16.