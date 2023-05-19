Байден поддержал обучение украинских пилотов на F-16
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Соединенные Штаты Америки поддерживают совместные усилия союзников по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16. Об этом заявил президент США Джо Байден во время саммита G7, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Один из чиновников, чье имя издание не называет, рассказал, что обучение на истребителях не будет проходить в США, однако персонал стран будет участвовать вместе с европейскими союзниками и партнерами. Ожидается, что учения продлятся несколько месяцев и могут начаться в ближайшие недели.
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"Поскольку учения будут проходить в течение следующих месяцев, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда фактически предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", – сказал чиновник.
Он также добавил, что в пятницу США и союзники сосредоточились на предоставлении Украине подавляющего большинства систем, вооружений и тренировок, необходимых для проведения наступательных операций этой весной и летом, а совершенствование Воздушных сил ВСУ - отражают долгосрочную преданность самообороне государства.
Дополнение
США не исключают возможности передачи истребителей F-16 Украине другими странами.
Днем ранее 14 демократов и республиканцев в Конгрессе США направили письмо президенту США Джо Байдену с призывом "без промедлений" разблокировать предоставление Украине истребителей F-16.