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Группа конгрессменов США призвала Байдена разблокировать F-16 для Украины "без промедлений"

Группа конгрессменов США призвала Байдена разблокировать F-16 для Украины "без промедлений"

Киев • УНН

 • 713597 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. 14 демократов и республиканцев в Конгрессе США направили письмо президенту США Джо Байдену с призывом "без промедлений" разблокировать предоставление Украине истребителей F-16, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

В Вашингтоне высокопоставленный американский чиновник заявил, что администрация Байдена все еще неохотно говорит об обеспечении Украины собственными F-16, отчасти из-за того, что многомиллионная цена самолета поглотит слишком много средств из и без того скудного бюджета на войну, пишет The New York Times.

Зато, по словам американского чиновника, администрация больше обеспокоена ускорением доставки другого американского оружия в Украину вовремя для контрнаступления на россию, и что в любом случае истребители не прибудут на поле боя минимум несколько месяцев - вероятно, задолго до начала битвы.

Украинские чиновники, пишет издание, говорят, что их больше беспокоит западная поддержка - когда наступает усталость от войны и исчерпывается финансирование. Особое беспокойство вызывают Соединенные Штаты, где некоторые республиканцы, в том числе кандидаты на президентских выборах в следующем году, уже ставят вопрос о том, насколько большую поддержку должна оказывать страна, отмечает The New York Times.

Группа из 14 демократов и республиканцев в Конгрессе в среду призвали президента Байдена разблокировать F-16 без промедлений, отмечает издание.

Цитата

"Как мы видели на примере первоначальных колебаний наших союзников в отношении предоставления танков Украине, лидерство США имеет решающее значение для обеспечения Киева дополнительными ресурсами и новыми возможностями. Предоставление Украине истребителей F-16 имеет важное значение для эффективного завершения этой войны на справедливых условиях", - написали законодатели в письме в Белый дом, которое координировал представитель Джаред Голден, демократ от штата Мэн.

Как отмечает издание, администрация Байдена часто сопротивлялась предоставлению Украине более мощного вооружения, опасаясь эскалации атак со стороны москвы. 

Военный эксперт I.I.S.S. Дуглас Барри, сказал, что было бы странно, если бы администрация Байдена не дала "хотя бы какой-то молчаливый кивок и подмигивание" в знак одобрения европейского плана помощи в закупке F-16 для Украины и подготовке ее пилотов, прежде чем двигаться дальше.

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