США не виключають можливості передання винищувачів F-16 Україні іншими країнами

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Кампанія тиску на Байдена щодо відправки F-16 в Україну в розпалі. Хоча адміністрація Байдена перетнула кілька інших "червоних ліній" у питанні військової допомоги - схвалюючи все, від керованих ракет до безпілотників і танків "Абрамс", які, як вони колись стверджували, спровокують росію, - адміністрація Байдена поки що дотримується лінії щодо F-16 виробництва "Локхід Мартін".

Але, можливо, Вашингтон все більше схиляється до того, щоб зробити наступне: дозволити іншим країнам, які літають на F-16, відправити свої літаки в Україну, пише Politico.

Кампанія тиску - це багатосторонні зусилля дружніх європейських урядів, американських законодавців від обох партій і, що особливо важливо, українського керівництва. Цього тижня президент України Володимир Зеленський здійснив турне Європою, закликаючи до надання більшої допомоги, особливо літаків.

У вівторок справа набрала нових обертів, коли Великобританія оголосила про створення міжнародної коаліції країн, спрямованої на купівлю винищувачів F-16 для України. Згідно з угодою, Британія заявила, що незабаром почне навчати українських пілотів керувати сучасними винищувачами. Бельгія швидко наслідувала її приклад, заявивши, що також може навчати пілотів.

Очікується, що питання F-16 буде включено до порядку денного зустрічі G-7 цього тижня в Японії, що передує публічній кампанії, яку Україна та інші світові лідери, як очікується, продовжать на щорічному саміті лідерів НАТО в Литві у липні.

Хоча Білий дім неодноразово відкидав можливість передачі Україні винищувачів F-16 ВПС США, він ніколи не виключав можливості схвалення третьої сторони - іншої країни. Країни, які придбали F-16 або будь-яку іншу систему озброєнь у США, повинні спочатку отримати схвалення Вашингтона, перш ніж передавати їх третій країні. У минулому США, як за республіканської, так і за демократичної адміністрацій, відхиляли запити, якщо виникали побоювання щодо передачі певних "чутливих" технологій.

На прохання прокоментувати ситуацію речник Пентагону вказав на січневу статтю видання Politico, в якій високопосадовець Міноборони заявив: "Я не думаю, що ми заперечуємо" (проти ідеї передачі технологій третій стороні). Чиновник, якому, як і іншим цитованим у цій статті, було надано право на анонімність, щоб говорити про делікатні дискусії, підкреслив, що рішення ще не прийнято.

Дебати щодо схвалення надання винищувачів F-16 третіми країнами не відрізняються від дебатів щодо надання танків на початку року, коли країни, які експлуатують танки "Леопард", благали Німеччину дати дозвіл на їх передачу.

У той час, як кампанія за постачання F-16 набирає обертів, один аспект дещо не вписується в загальну картину, пише Politico. Після зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у вівторок Лондон оголосив про створення коаліції країн, яка почне працювати над відправкою літаків в Україну.

Пізніше речник голландського уряду заявив, що "немає жодної домовленості з урядом Великої Британії щодо F-16 для України", хоча він підтвердив, що лідери двох країн обговорювали це питання.

Великобританія не використовує F-16, але, схоже, готова розпочати навчання українських пілотів більш досконалій тактиці ведення бою в повітрі, якої вони мали б навчитися, якби отримали винищувач 4-го покоління.

Нідерланди є однією країною з невеликої групи країн-членів НАТО, які переходять з F-16 на F-35, що дозволить вивільнити десятки винищувачів у найближчі роки. Нідерланди мають на озброєнні 48 літаків F-16, в той час, як Бельгія, Польща і Данія також незабаром здійснять перехід на нові літаки.

Високопосадовці Пентагону постійно заявляють, що не вважають, що F-16 - це те, що потрібно Україні на даному етапі конфлікту. Попри цю суперечку, українці зробили серйозний поштовх у Вашингтоні для отримання F-16, і співголова Українського кокусу в Конгресі Марсі Каптур заявила, що питання про ці військові літаки повинні бути розглянуті.

"Кожна людина, яка приїжджає до нас з України, згадує про F-16 - кожен обраний чиновник, кожен лідер групи інтересів. Це дуже важливо для них", - сказала вона.

Каптур приєднався до 12 інших республіканських і демократичних законодавців Палати представників, щоб ще раз натиснути на адміністрацію, щоб вона відправила літаки.

"Сполучені Штати можуть надати Україні як негайну військову допомогу для захисту від російського наступу, так і для підготовки до очікуваного весняного наступу Києва, одночасно розпочавши процес надання Україні довгострокової переваги в повітрі", - написали вони, посилаючись на аргумент адміністрації, що винищувачі не є першочерговим бажанням України.

Найвищий військовий посадовець США в Європі генерал Крістофер Каволі в приватній розмові з членами Конгресу визнав, що F-16, разом з ракетами більшої дальності та безпілотниками, допоможуть Україні контролювати своє небо.

На цей час не схоже, щоб якийсь європейський уряд звернувся до США з офіційним проханням надіслати свої винищувачі в Україну, але країни, ймовірно, відкладуть деякі з цих дебатів до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.

Рішення Великої Британії відправити в Україну крилаті ракети Storm Shadow показало, що західні союзники стали менш стурбовані російськими погрозами ескалації, якщо Україні буде надано більш потужне озброєння.

Сенатор Шелдон Уайтхаус (республіканець), який закликав адміністрацію надати Україні сучасну військову допомогу, сказав, що є переваги в тому, що інші союзники роблять кроки назустріч Україні самостійно.

"Країна, яка підтримує Україну, повинна надавати їй те, що їй потрібно, і давати Україні презумпцію невинуватості щодо того, що їй потрібно, але це не завжди мають бути США, якщо ми всі працюємо разом з союзниками. І я думаю, що є цінність в тому, що це не буде повністю американська операція, щоб заперечити передумови путіна", - сказав він.