Міністр оборони Британії підтвердив передачу Україні ракет Storm Shadow

"Сьогодні я можу підтвердити, що Велика Британія передає Україні ракети Storm Shadow", - сказав міністр оборони Великої Британії.

Він вказав, що ракети Storm Shadow - великої дальності: "Storm Shadow – це ракети великої дальності, призначені лише для високоточних ударів".

"Це на додачу до вже переданих систем великої дальності, зокрема ракет HIMARS та Harpoon, а також власної крилатої ракети України "Нептун" та... наданих іншими", - зазначив британський міністр оборони.

"Україна має право захищатись від цього. Використання Storm Shadow дозволить Україні відтіснити російські сили, що базуються на суверенній території України", - сказав Воллес.

У кремлі спікер дмитро пєсков вже прокоментував надання Україні далекобійних Storm Shadow так: «Це вимагатиме адекватної відповіді і від наших військових, які, природно, з військової точки зору прийматимуть відповідні рішення».

Голова Міноборони Британії Воллес зауважив, що «росія має визнати, що виключно її дії призвели до того, що такі системи були надані Україні».

Повідомлялося, що Велика Британія готується надати Україні ракети великої дальності, про що свідчить повідомлення Міжнародного фонду для України про закупівлю.

