Холдинг Porsche SE, що зазнав збитків, розглядає можливість повторного виходу на ринок озброєнь. Компанія має досвід розробки танка Leopard для Бундесверу і вже інвестує в розробку дронів.
Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги, що включає боєприпаси, безпілотники та бронетехніку. Міністр оборони ФРН підтвердив стабільну підтримку України, незалежно від змін в уряді.
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає установки Patriot, танки Leopard та інше озброєння. До пакету також увійшли безпілотники, бронеавтомобілі MRAP та різноманітні боєприпаси.
Міністр фінансів Німеччини підтвердив гарантії підтримки України в 2025 році, незважаючи на відсутність постійного бюджету. Проєкт передбачає скорочення допомоги до 4 млрд євро з 8 млрд у 2024 році.
Швеція та Данія підписали контракт на закупівлю 205 бойових машин Stridsfordon 90 на суму 25 млрд крон. Україна отримає 40 сучасних БМП, поставки розпочнуться з 2026 року.
Німеччина передасть Україні шосту систему IRIS-T та пускові установки Patriot і Gepard у грудні. У 2025 році планується постачання систем ППО, гаубиць, дронів та шести вертольотів Sea King.
Під час візиту Шольца до Києва лідери відвідали підприємство з виробництва безпілотників. Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги на 650 млн євро, що включає системи ППО та бронетехніку.
Німеччина передасть Україні військову допомогу на 650 млн євро, включаючи системи ППО IRIS-T, танки та БМП. Пакет також міститиме 6500 ракет та 4000 безпілотників Helsing.
Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергової партії військової техніки. Пакет включає танки Leopard 1A5, БМП Marder, гаубиці Panzerhaubitze 2000, системи ППО IRIS-T та інше обладнання.
KNDS відкрила дочірнє підприємство в Києві, яке під назвою ТОВ «KNDS Ukraine» підтримуватиме співпрацю між українськими державними установами, українською оборонною промисловістю та KNDS.
Генерал-майор Бундесверу повідомив про плани передачі Україні комплексів IRIS-T, САУ PzH-2000 і Zuzana 2, танків Leopard 1A5 та іншого озброєння до кінця 2024 року. Також Німеччина надасть стрілецьку зброю, боєприпаси та медичну допомогу.
США надають Україні новий пакет військової допомоги вартістю $200 млн. Він включає боєприпаси для NASAMS і HIMARS, ракети ППО, артилерійські снаряди, протитанкові системи та інше обладнання.
Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги, що включає танки Leopard 1 A5, снаряди для ЗРК Gepard, дрони та інше обладнання. Пакет містить техніку та спорядження для посилення обороноздатності України.
Німеччина надала Україні додаткову військову допомогу, зокрема 20 бойових машин піхоти Marder, 10 бронетранспортерів Leopard 1A5, боєприпаси, системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM та SLS, 3 ракетні установки HIMARS, а також різноманітне інше обладнання та матеріали.
Проросійське хакерське угруповання взяло на себе відповідальність за кібератаку, в результаті якої був відключений веб-сайт іспанської компанії Santa Barbara Systems, яка займається модернізацією танків Leopard для України.
Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер, прихильник збільшення військової допомоги Україні, зазнав фізичного нападу і був усно названий "підбурювачем війни" біля передвиборного намету в Олені, Німеччина.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет озброєнь для України вартістю 500 мільйонів євро під час свого неоголошеного візиту до Одеси.
Україна отримала систему ППО IRIS-T від Німеччини. Загалом Берлін обіцяв Україні дев’ять IRIS-T SLM та одинадцять IRIS-T SLS, але виробники встигають за темпами, які задають умови війни.
Німеччина та Данія нададуть Україні ще 10 танків Leopard 1 A5, а ФРН ще додаткові кулемети, артилерійські снаряди, гвинтівки та безпілотники в межах нового пакету військової допомоги.
Україна та Норвегія завершили роботу над текстом двосторонньої угоди про безпеку і готові підписати її за першої ж нагоди, заявив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре.
Іспанія надала Україні нову партію танків Leopard, ракет Patriot, артилерійських снарядів, систем протидії безпілотникам та іншого озброєння для протидії російській агресії.
Компанія Rheinmetall отримала замовлення від німецького уряду на поставку 20 додаткових бойових машин піхоти Marder в Україну.
Німеччина і Франція досягли проривної угоди про рівномірний розподіл промислових обсягів між двома країнами для розробки танка нового покоління MGCS, який замінить застарілі танки Leopard і Leclerc.
Німеччина планує надати Україні понад 100 мільйонів євро короткострокової військової допомоги, включаючи машини для розмінування, вибухівку для безпілотників, вантажівки, медикаменти та запасні частини.
Німецький виробник безпілотників Quantum Systems розпочав постачання в Україну 100 безпілотників Trinity різних моделей, які допоможуть українським військовим розвідувати ворожі позиції. Компанія передає безпілотники вартістю сотні тисяч доларів.