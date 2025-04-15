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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 12838 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 33620 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163564 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140662 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143396 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136575 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136621 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196817 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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12:27 • 12848 перегляди

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14 квітня, 09:26 • 112391 перегляди

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Porsche SE після збитків: автомобільний холдинг розглядає можливість повернення до оборонного бізнесу

Холдинг Porsche SE, що зазнав збитків, розглядає можливість повторного виходу на ринок озброєнь. Компанія має досвід розробки танка Leopard для Бундесверу і вже інвестує в розробку дронів.

Економіка • 3 квітня, 11:09 • 11412 перегляди

Німеччина передала Україні новий пакет озброєння: що входить до списку

Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги, що включає боєприпаси, безпілотники та бронетехніку. Міністр оборони ФРН підтвердив стабільну підтримку України, незалежно від змін в уряді.

Війна • 15 січня, 09:06 • 26396 перегляди

Установки Patriot та танки Leopard: Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає установки Patriot, танки Leopard та інше озброєння. До пакету також увійшли безпілотники, бронеавтомобілі MRAP та різноманітні боєприпаси.

Війна • 23 грудня, 13:33 • 19932 перегляди

Німецька допомога Україні в 2025 році гарантована: міністр фінансів Йорг Кукіс

Міністр фінансів Німеччини підтвердив гарантії підтримки України в 2025 році, незважаючи на відсутність постійного бюджету. Проєкт передбачає скорочення допомоги до 4 млрд євро з 8 млрд у 2024 році.

Економіка • 10 грудня, 03:37 • 125211 перегляди

Швеція та Данія замовили БМП на 25 млрд: Україна отримає 40 одиниць

Швеція та Данія підписали контракт на закупівлю 205 бойових машин Stridsfordon 90 на суму 25 млрд крон. Україна отримає 40 сучасних БМП, поставки розпочнуться з 2026 року.

Війна • 6 грудня, 13:36 • 54367 перегляди

Шольц підтвердив, що в грудні Німеччина надасть Україні IRIS-T

Німеччина передасть Україні шосту систему IRIS-T та пускові установки Patriot і Gepard у грудні. У 2025 році планується постачання систем ППО, гаубиць, дронів та шести вертольотів Sea King.

Війна • 2 грудня, 15:03 • 18773 перегляди

Зеленський показав Шольцу новітні безпілотники, виготовлені у співпраці з Німеччиною

Під час візиту Шольца до Києва лідери відвідали підприємство з виробництва безпілотників. Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги на 650 млн євро, що включає системи ППО та бронетехніку.

Війна • 2 грудня, 13:43 • 37566 перегляди

Системи ППО, танки, ракети: Німеччина до кінця року передасть Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передасть Україні військову допомогу на 650 млн євро, включаючи системи ППО IRIS-T, танки та БМП. Пакет також міститиме 6500 ракет та 4000 безпілотників Helsing.

Війна • 2 грудня, 12:46 • 37093 перегляди

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: що в пакеті

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергової партії військової техніки. Пакет включає танки Leopard 1A5, БМП Marder, гаубиці Panzerhaubitze 2000, системи ППО IRIS-T та інше обладнання.

Війна • 17 жовтня, 19:20 • 20741 перегляди

Концерн KNDS відкрив дочірню компанію в Україні: планують ремонтувати техніку ЗСУ і виготовлення боєприпасів

KNDS відкрила дочірнє підприємство в Києві, яке під назвою ТОВ «KNDS Ukraine» підтримуватиме співпрацю між українськими державними установами, українською оборонною промисловістю та KNDS.

Війна • 1 жовтня, 13:50 • 16180 перегляди

Системи ППО, танки та артилерія: яку допомогу ФРН планує передати Україні

Генерал-майор Бундесверу повідомив про плани передачі Україні комплексів IRIS-T, САУ PzH-2000 і Zuzana 2, танків Leopard 1A5 та іншого озброєння до кінця 2024 року. Також Німеччина надасть стрілецьку зброю, боєприпаси та медичну допомогу.

Війна • 15 серпня, 14:24 • 35724 перегляди

Ракети до ППО та боєприпаси для артилерії: США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

США надають Україні новий пакет військової допомоги вартістю $200 млн. Він включає боєприпаси для NASAMS і HIMARS, ракети ППО, артилерійські снаряди, протитанкові системи та інше обладнання.

Війна • 29 липня, 16:30 • 34527 перегляди

Танки, дрони та боєприпаси: Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні

Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги, що включає танки Leopard 1 A5, снаряди для ЗРК Gepard, дрони та інше обладнання. Пакет містить техніку та спорядження для посилення обороноздатності України.

Війна • 29 липня, 16:13 • 33279 перегляди

Системи ППО, танки та HIMARS: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

Німеччина надала Україні додаткову військову допомогу, зокрема 20 бойових машин піхоти Marder, 10 бронетранспортерів Leopard 1A5, боєприпаси, системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM та SLS, 3 ракетні установки HIMARS, а також різноманітне інше обладнання та матеріали.

Війна • 14 червня, 10:32 • 105593 перегляди

російські хакери заявляють про кібератаку на сайт іспанської фірми, яка готує танки для України

Проросійське хакерське угруповання взяло на себе відповідальність за кібератаку, в результаті якої був відключений веб-сайт іспанської компанії Santa Barbara Systems, яка займається модернізацією танків Leopard для України.

Війна • 5 червня, 12:54 • 21636 перегляди

У Німеччині напали на депутата Бундестагу Кізеветтера, який є прихильником допомоги Україні

Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер, прихильник збільшення військової допомоги Україні, зазнав фізичного нападу і був усно названий "підбурювачем війни" біля передвиборного намету в Олені, Німеччина.

Війна • 2 червня, 05:00 • 71056 перегляди

Ракети для ППО та безпілотники: Пісторіус прибув до Одеси, де оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет озброєнь для України вартістю 500 мільйонів євро під час свого неоголошеного візиту до Одеси.

Війна • 30 травня, 18:11 • 29796 перегляди

Україна отримала від Німеччини нову систему ППО IRIS-T - ЗМІ

Україна отримала систему ППО IRIS-T від Німеччини. Загалом Берлін обіцяв Україні дев’ять IRIS-T SLM та одинадцять IRIS-T SLS, але виробники встигають за темпами, які задають умови війни.

Війна • 24 травня, 18:02 • 21535 перегляди

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні: до нього входить передача спільно з Данією ще 10 танків Leopard

Німеччина та Данія нададуть Україні ще 10 танків Leopard 1 A5, а ФРН ще додаткові кулемети, артилерійські снаряди, гвинтівки та безпілотники в межах нового пакету військової допомоги.

Війна • 24 травня, 11:00 • 20759 перегляди

Україна та Норвегія фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди - Зеленський

Україна та Норвегія завершили роботу над текстом двосторонньої угоди про безпеку і готові підписати її за першої ж нагоди, заявив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре.

Війна • 23 травня, 17:02 • 17646 перегляди

Україна отримала нові танки Leopard та системи ППО від Іспанії: Умєров закликає до ще більшої підтримки

Іспанія надала Україні нову партію танків Leopard, ракет Patriot, артилерійських снарядів, систем протидії безпілотникам та іншого озброєння для протидії російській агресії.

Війна • 23 травня, 02:24 • 127793 перегляди

Rheinmetall передасть Україні 20 бойових машин Marder

Компанія Rheinmetall отримала замовлення від німецького уряду на поставку 20 додаткових бойових машин піхоти Marder в Україну.

Війна • 9 квітня, 10:52 • 22314 перегляди

Німеччина та Франція досягли прориву у розробці танка нового покоління - ЗМІ

Німеччина і Франція досягли проривної угоди про рівномірний розподіл промислових обсягів між двома країнами для розробки танка нового покоління MGCS, який замінить застарілі танки Leopard і Leclerc.

Новини Світу • 22 березня, 14:18 • 25710 перегляди

Німеччина планує надати Україні короткострокову допомогу на понад 100 млн євро

Німеччина планує надати Україні понад 100 мільйонів євро короткострокової військової допомоги, включаючи машини для розмінування, вибухівку для безпілотників, вантажівки, медикаменти та запасні частини.

Війна • 15 лютого, 13:07 • 27570 перегляди

Німецька компанії подарувала Україні 100 безпілотників Trinity

Німецький виробник безпілотників Quantum Systems розпочав постачання в Україну 100 безпілотників Trinity різних моделей, які допоможуть українським військовим розвідувати ворожі позиції. Компанія передає безпілотники вартістю сотні тисяч доларів.

Війна • 29 січня, 00:03 • 74553 перегляди