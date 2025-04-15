Ракети для ППО та безпілотники: Пісторіус прибув до Одеси, де оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет озброєнь для України вартістю 500 мільйонів євро під час свого неоголошеного візиту до Одеси.