Німеччина планує надати Україні короткострокову допомогу на понад 100 млн євро

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Брейер під час відвідування Києва минулого тижня пообіцяв головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському короткострокову військову допомогу на понад 100 мільйонів євро. Вона включатиме, зокрема, протимінні машини та вибухівку для БПЛА. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, пише УНН із посиланням на німецьке оборонне відомство.

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Пісторіус заявив, що Брейер зміг пообіцяти Сирському короткострокову підтримку в розмірі понад 100 мільйонів євро.

Йдеться про:

Протимінні машини із захистом від засідок (MRV);

Бомби для озброєння малих безпілотників;



77 вантажних автомобілів MULTI 1A1;



Медичне приладдя;



Комплекти запасних частин для різних систем озброєння;



Пісторіус назвав зв'язок із головнокомандувачем Олександром Сирським дуже важливим контактом.

"Загалом, ми дуже близькі до того, що відбувається в Україні і що потрібно Україні", - заявив міністр.

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