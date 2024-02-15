Германия планирует предоставить Украине краткосрочную помощь на более 100 млн евро
Германия планирует предоставить Украине более 100 миллионов евро краткосрочной военной помощи, включая машины для разминирования, взрывчатку для беспилотников, грузовики, медикаменты и запасные части.
Галущенко обсудил с министром энергобезопасности Италии устранение рф с мирового энергетического рынка
Украина и Италия обсудили отказ Запада от российского газа для обеспечения энергетической безопасности Европы и переход на возобновляемые источники энергии.
россия начала готовить военные аэродромы к возможным ударам Украины и НАТО - СМИ
россия начала готовить свои военные аэродромы к возможным ударам со стороны Украины и НАТО, проверяя устойчивость аэродромов к атакам и проводя учения по восстановлению взлетно-посадочных полос и защите самолетов.
Атака рф на Львов: полностью уничтожена подстанция, три человека пострадали - ОВА
Во время утреннего обстрела электроподстанция во Львове была полностью разрушена.
Microsoft инвестирует более 3 миллиардов евро в искусственный интеллект в Германии
В течение следующих пяти лет Microsoft инвестирует более 3 миллиардов евро в Германию для расширения искусственного интеллекта через новые центры обработки данных и учебные программы.
В британской разведке оценили последствия от ликвидации российского десантного корабля "цезарь куников"
По оценкам британской разведки, потопление российского десантного корабля "Цезарь Куников" еще больше уменьшит ограниченные военно-морские ресурсы России в Черном море и сделает ее логистическую цепь уязвимой к новым украинским атакам.
Пограничники оценили введенный беларусью режим у границы с Украиной
Украинские пограничники не видят чрезвычайной активности на белорусской границе, несмотря на сообщения о введении контртеррористического режима в одном из белорусских районов вблизи Украины.
Заработал более трех миллионов гривен: в Украине задержали хакера, который продавал персональные данные иностранцев
Задержанный в Украине хакер продавал похищенные персональные данные жителей Канады и США и заработал на этом несколько миллионов гривен, за что ему грозит до 8 лет лишения свободы.
На юге Ливана погибли 12 человек в результате ракетного удара Израиля, в ответ на пуски ракет "Хезболы"
Израильские военные нанесли ракетный удар по территории Ливана - погибло 12 человек, в том числе 6 детей, а также 4 представителя "Хезбола". Армия обороны Израиля утверждает, что это был ответный удар на ракетный обстрел из Ливана, в результате которого погиб израильский военнослужащий.
Убытки экологии в результате атаки рф по нефтебазе на Харьковщине оцениваются в 30 млн гривен - Минприроды
российское нападение на нефтебазу в Харьковской области привело к утечке около 3 000 тонн нефти в местные реки, загрязнив 780 000 квадратных метров и нанеся ущерб окружающей среде на 30 миллионов гривен.