Германия планирует предоставить Украине краткосрочную помощь на более 100 млн евро

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер во время посещения Киева на прошлой неделе пообещал главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому краткосрочную военную помощь на более чем 100 миллионов евро. Она будет включать, в частности, противоминные машины и взрывчатку для БПЛА. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет УНН со ссылкой на немецкое оборонное ведомство.

Детали

Писториус заявил, что Брейер смог пообещать Сирскому краткосрочную поддержку в размере более 100 миллионов евро.

Речь идет о:

Противоминных машин с защитой от засад (MRV);

Бомбы для вооружения малых беспилотников;



77 грузовых автомобилей MULTI 1A1;



Медицинские принадлежности;



Комплекты запасных частей для различных систем вооружения;



Писториус назвал связь с главнокомандующим Александром Сырским очень важным контактом.

"В общем, мы очень близки к тому, что происходит в Украине и что нужно Украине", - заявил министр.

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