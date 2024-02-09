Умеров представил Сырского, как нового Главнокомандующего ВСУ, инспектору Бундесвера

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил Главнокомандующего генерал-полковника Александра Сырского на встрече с генеральным инспектором Бундесвера Карстеном Брейером в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.

Мы нацелены на плодотворное сотрудничество, эффективную коммуникацию и обмен опытом в реальном времени. - подчеркнул Рустем Умеров.

Детали

По данным ведомстве во время этой встречи, после представления Сырский проинформировал немецкого коллегу о ситуации на передовой и поблагодарил Германию за вклад в укрепление украинского войска.

Кроме того, стороны обсудили потребности Вооруженных Сил Украины в вооружении, боеприпасах, системах противовоздушной обороны.

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Сегодня после обеда в Генеральном Штабе Министр обороны Украины Рустем Умевров представил генерал-полковника Александра Сырского как нового Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, поблагодарив предыдущего командующего генерала Валерия Залужного.