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Умеров представил Сырского, как нового Главнокомандующего ВСУ, инспектору Бундесвера

Умеров представил Сырского, как нового Главнокомандующего ВСУ, инспектору Бундесвера

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 18:16  •  12715 просмотра

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Министр обороны Украины представил нового Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины немецкому генеральному инспектору во время встречи, в ходе которой они обсудили сотрудничество, ситуацию на фронте и потребности украинских военных.

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил Главнокомандующего генерал-полковника Александра Сырского на встрече с генеральным инспектором Бундесвера Карстеном Брейером в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.

Мы нацелены на плодотворное сотрудничество, эффективную коммуникацию и обмен опытом в реальном времени. 

- подчеркнул Рустем Умеров.

Детали

По данным ведомстве во время этой встречи, после представления Сырский проинформировал немецкого коллегу о ситуации на передовой и поблагодарил Германию за вклад в укрепление украинского войска.

Кроме того, стороны обсудили потребности Вооруженных Сил Украины в вооружении, боеприпасах, системах противовоздушной обороны.

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Первое совещание с новым Главнокомандующим: Умеров обсудил с Сырским план действий ВСУ на 2024 год09 февраль 2024, 13:48 • 16219 просмотров

Дополнительно

Сегодня после обеда в Генеральном Штабе Министр обороны Украины  Рустем Умевров представил генерал-полковника Александра Сырского как нового Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, поблагодарив предыдущего командующего генерала Валерия Залужного.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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bundesverБундесвер
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
germaniyaГермания
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Умєров представив Сирського, як нового Головнокомандувача ЗСУ, інспектору Бундесверу
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