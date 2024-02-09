Первое совещание с новым Главнокомандующим: Умеров обсудил с Сырским план действий ВСУ на 2024 год

Министр обороны Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с Главнокомандующим генерал-полковником Александром Сырским. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Во время совещания обсудили вопрос детального плана действий Вооруженных Сил Украины на 2024 год.

Чрезвычайно важный вопрос - налаживание системы логистики и своевременного удовлетворения военных необходимыми потребностями. Фокус - на действенную систему ротаций и отдыха подразделений - резюмировали в Минобороны.

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Кроме того, министр обороны и Главнокомандующий также обсудили повышение качества обучения, обеспечение учебных центров, подготовку новых инструкторов и учет современного опыта.

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Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное - технические задания для разработки новых образцов. Тех, которые создадут нам стратегическое преимущество завтра. Спасибо генерал-полковнику за содержательное совещание - подытожил Умеров.

Напомним

Генерал-полковник Александр Сырский очертил новые задачи для Вооруженных Сил Украины, среди которых четкое планирование, учитывающее потребности передовых подразделений в современном вооружении и внедрение новых технических решений.

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