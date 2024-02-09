Перша нарада з новим Головнокомандувачем: Умєров обговорив з Сирським план дій ЗСУ на 2024 рік
Київ • УНН
Міністр оборони Рустем Умеров та Головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський обговорили плани розвитку Збройних сил України до 2024 року, зосередившись на логістиці, підготовці та безпілотних системах.
Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з Головнокомандувачем генерал-полковником Олександром Сирським. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України, передає УНН.
Деталі
Під час наради обговорили питання детального плану дій Збройних Сил України на 2024 рік.
Надзвичайно важливе питання – налагодження системи логістики та вчасного задоволення військових необхідними потребами. Фокус – на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів
Детальний план дій на 2024 рік та дієва система ротацій: яких змін Зеленський очікує у ЗСУ08.02.24, 19:13 • 33417 переглядiв
Окрім того, міністр оборони і Головнокомандувач також обговорили підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду.
Окрема увага до нового роду сил ЗСУ – Сил безпілотних систем.
Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне - технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра. Дякую генерал-полковнику за змістовну нараду
Нагадаємо
Генерал-полковник Олександр Сирський окреслив нові завдання для Збройних Сил України, серед яких чітке планування, що враховує потреби передових підрозділів у сучасному озброєнні та впровадження нових технічних рішень.
Сирський днями представить команду перезавантаження Збройних Сил України - Зеленський08.02.24, 18:58 • 32687 переглядiв