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Перша нарада з новим Головнокомандувачем: Умєров обговорив з Сирським план дій ЗСУ на 2024 рік

Перша нарада з новим Головнокомандувачем: Умєров обговорив з Сирським план дій ЗСУ на 2024 рік

Київ • УНН

 • 21927 перегляди

Міністр оборони Рустем Умеров та Головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський обговорили плани розвитку Збройних сил України до 2024 року, зосередившись на логістиці, підготовці та безпілотних системах.

Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з Головнокомандувачем генерал-полковником Олександром Сирським. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України, передає УНН.

Деталі 

Під час наради обговорили питання детального плану дій Збройних Сил України на 2024 рік. 

Надзвичайно важливе питання – налагодження системи логістики та вчасного задоволення військових необхідними потребами. Фокус – на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів

- резюмували в Міноборони. 

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Окрім того, міністр оборони і Головнокомандувач також обговорили підвищення якості навчання, забезпечення навчальних центрів, підготовку нових інструкторів та врахування сучасного досвіду.

Окрема увага до нового роду сил ЗСУ – Сил безпілотних систем. 

Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне - технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра. Дякую генерал-полковнику за змістовну нараду

- підсумував Умєров.

Нагадаємо

Генерал-полковник Олександр Сирський окреслив нові завдання для Збройних Сил України, серед яких чітке планування, що враховує потреби передових підрозділів у сучасному озброєнні та впровадження нових технічних рішень.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
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