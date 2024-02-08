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Детальний план дій на 2024 рік та дієва система ротацій: яких змін Зеленський очікує у ЗСУ

Детальний план дій на 2024 рік та дієва система ротацій: яких змін Зеленський очікує у ЗСУ

Київ • УНН

 • 33417 перегляди

Зеленський очікує від Збройних сил України детального плану дій до 2024 року, ефективних ротацій, покращення підготовки солдатів, справедливого перерозподілу західного озброєння на передову, вирішення логістичних питань, знання генералами фронту та оптимальної чисельності особового складу.

Президент України Володимир Зеленський після призначення нового Головнокомандувача заявив, що очікує низку змін у ЗСУ. Серед них - детальний план ЗСУ на 2024 рік, дієва система ротацій, підвищення якості навчання воїнів і не тільки, передає УНН.

Яких змін очікує Зеленський у Збройних Силах України цього року:

  • На столі має з’явитися реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024 рік. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив.
  • Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю – має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту.
  • Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони.
  • Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні.
  • Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах.
  • Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації – це обов’язково.
  • Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів – тільки навчені солдати на першій лінії.
  • У структурі Збройних Сил створюється новий рід сил – Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач.

Президент також додав, що команду перезавантаження Збройних Сил України Головком Сирський представить днями.

"2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України", - наголосив він.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що новим Головнокомандувачем ЗСУ призначено Олександра Сирського.

Перед тим Глава держави зустрівся з Валерієм Залужним і подякував за два роки захисту.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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