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Новим Головнокомандувачем ЗСУ призначено Сирського

Новим Головнокомандувачем ЗСУ призначено Сирського

Київ • УНН

 • 29893 перегляди

Президент Зеленський призначив генерала Олександра Сирського новим Головнокомандувачем Збройних сил України.

Олександра Сирського призначено головнокомандувачем ЗСУ. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

"Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України", - повідомив Зеленський.

За його словами, відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда.

"Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським.

Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції", - повідомив Президент.

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Глловнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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