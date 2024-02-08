Новым Главнокомандующим ВСУ назначен Сырьский

Александр Сырский назначен главнокомандующим ВСУ. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

"Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины", - сообщил Зеленский.

По его словам, с сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда.

"Я хочу, чтобы видение войны было единственным и у наших воинов в Роботином или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком. и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.

Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. У него есть успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонную операцию. У него также есть и успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции", - сообщил Президент.

Раньше

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины.