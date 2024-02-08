Новым Главнокомандующим ВСУ назначен Сырьский
Киев • УНН
Президент Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
Александр Сырский назначен главнокомандующим ВСУ. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
"Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины", - сообщил Зеленский.
По его словам, с сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда.
"Я хочу, чтобы видение войны было единственным и у наших воинов в Роботином или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком. и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.
Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. У него есть успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонную операцию. У него также есть и успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции", - сообщил Президент.
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