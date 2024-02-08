Натяк на відставку? Зеленський і Залужний обговорили оновлення та зміну керівництва Збройних сил України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Глловнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України, передає УНН.

"Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення – саме зараз", - повідомив Зеленський.

Президент додав, що запропонував Валерію Залужному й надалі бути в команді.

Додамо

Водночас Валерій Залужний зазначив, що Україні в перші найскладніші дні Великої Війни вдалося вистояти проти підлого та сильного ворога.

"Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом. Щойно ми зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії", - написав Залужний.

Залужний подякував команді Генштабу, Міноборони та президенту України.

"Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх", - резюмував Головнокомандувач.

Контекст

Валерій Федорович Залужний народився в сім'ї військових. Своє дитинство він провів у гарнізонах, тому мріяв стати військовим. Війна для Валерія Залужного почалася в 2014-му – його призначили на посаду заступника командира сектора "С" в зоні АТО в Донецькій області. У боях під Дебальцевим він командував батальйоном.

У 2017-му Залужний отримав звання генерал-майора, але продовжив служити на передовій.

У 2018-2019 роках – був першим заступником командувача Об'єднаних Сил - начальником штабу ООС.

У 2022-му указом президента Залужному було присвоєно звання генерала.

З липня 2021 року – Головнокомандувач ЗСУ.

Американське видання Politico назвало Залужного "залізним генералом". Його охарактеризували як найяскравішого представника нового покоління українських військових і легендарну постать в історії України.

У травні 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний увійшов до списку 100 найвпливовіших людей року за версією журналу Time. Він став першим українським військовим, хто з'явився на обкладинці журналу.

На честь "залізного генерала" в Україні названі дві вулиці. Одна – в місті Покров Дніпропетровської області, друга – в смт Стара Синява в Хмельницькій області.

У 2023-му Залужний отримав спадщину – громадянин США українського походження Грегорі Степанець залишив Валерію 1 млн доларів. Грегорі не був родичем генералу, тому спадок став несподіванкою для Залужного. Не роздумуючи, він направив всі гроші на потреби армії.

"Нам усім важко, дуже важко. Але вже ніколи не буде соромно", – Валерій Залужний.