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Намек на отставку? Зеленский и Залужный обсудили обновление и смену руководства Вооруженных сил Украины

Намек на отставку? Зеленский и Залужный обсудили обновление и смену руководства Вооруженных сил Украины

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 16:05  •  15083 просмотра

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Зеленский и Залужный обсудили обновление Вооруженных сил Украины и их руководства.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины, передает УНН.

"Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины. Время для такого обновления - именно сейчас", - сообщил Зеленский.

Президент добавил, что предложил Валерию Залужному и дальше быть в команде.

Добавим

В то же время Валерий Залужный отметил, что Украине в первые сложные дни Великой Войны удалось выстоять против подлого и сильного врага.

"Выстояли вместе. Наша битва продолжается и ежедневно меняется. Задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям также. Чтобы победить тоже вместе. Как только мы встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости смены подходов и стратегии", - написал Залужный.

Залужный поблагодарил команду Генштаба, Минобороны и Президента Украины.

"Я горжусь каждым и каждой в Вооруженных Силах Украины, которые защищают будущее наших детей. Всеми солдатами, сержантами и офицерами. Склоняю голову перед всеми, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех", - резюмировал Главнокомандующий .

Контекст

Валерий Федорович Залужный родился в семье военных. Свое детство он провел в гарнизонах, потому мечтал стать военным. Война для Валерия Залужного началась в 2014-м – его назначили на должность заместителя командира сектора "С" в зоне АТО в Донецкой области. В боях под Дебальцевым он командовал батальоном.

В 2017 году Залужный получил звание генерал-майора, но продолжил служить на передовой.

В 2018-2019 годах - первый заместитель командующего Объединенных Сил - начальник штаба ООС.

В 2022 указом президента Залужному было присвоено звание генерала.

С июля 2021 года – Главнокомандующий ВСУ.

Американское издание Politico назвало Залужного "железным генералом". Его охарактеризовали как яркого представителя нового поколения украинских военных и легендарную фигуру в истории Украины.

В мае 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вошел в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала Time. Он стал первым украинским военным, кто появился на обложке журнала.

В честь "железного генерала" в Украине названы две улицы. Одна – в городе Покров Днепропетровской области, вторая – в пгт Старая Синява в Хмельницкой области.

В 2023 году Залужный получил наследство – гражданин США украинского происхождения Грегори Степанец оставил Валерию 1 млн долларов. Грегори не был родственником генералу, поэтому наследство стало неожиданностью для Залужного. Не раздумывая, он направил все деньги на нужды армии.

"Нам всем тяжело, очень тяжело. Но уже никогда не будет стыдно", – Валерий Залужный.

Павел Башинский

Павел Башинский

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