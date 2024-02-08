Детальный план действий на 2024 год и действенная система ротаций: каких изменений Зеленский ожидает в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский после назначения нового Главнокомандующего заявил, что ожидает ряд изменений в ВСУ. Среди них - детальный план ВСУ на 2024 год, действенная система ротаций, повышение качества обучения воинов и не только, передает УНН.

Каких изменений ожидает Зеленский в Вооруженных Силах Украины в этом году:

На столе должен появиться реалистичный, детальный план действий Вооруженных Сил Украины на 2024 год. С учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив.

Каждая боевая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие - должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу именно первой линии фронта.

Надо решить проблемы с логистикой. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны.

Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине.

Должна быть исправлена чрезмерная и неоправданная численность в штабах.

Надо построить в армии действенную систему ротаций. За основу можно взять опыт отдельных боевых бригад Вооруженных Сил Украины и подразделений Государственной пограничной службы Украины, где существует такая система. Ротации - это обязательно.

Требуется очевидное повышение качества обучения воинов - только обученные солдаты на первой линии.

В структуре Вооруженных Сил создается новый род сил - Силы беспилотных систем. Должен быть назначен первый командующий.

Президент также добавил, что команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины Главком Сырский представит на днях.

"2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины", - подчеркнул он.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новым Главнокомандующим ВСУ назначен Александр Сырский.

Перед тем Глава государства встретился с Валерием Залужным и поблагодарил за два года защиты.