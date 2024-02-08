Сирський днями представить команду перезавантаження Збройних Сил України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий Головнокомандувач Олександр Сирський длями представить команду перезавантаження Збройних Сил України, передає УНН.

"Команду перезавантаження Збройних Сил України Головком Сирський представить днями. 2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України", - повідомив Зеленський під час вечірнього звернення.

Президент наголосив, що "ми всі пишаємося нашою армією. І ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб Українська армія стала армією-переможцем".

"Я дякую кожному й кожній, хто вірить в Україну, б’ється заради України, працює заради нашої перемоги та допомагає – допомагає Україні!" - резюмував він.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що новим Головнокомандувачем ЗСУ призначено Олександра Сирського.

Перед тим Глава держави зустрівся з Валерієм Залужним і подякував за два роки захисту.