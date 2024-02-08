Сырский на днях представит команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый Главнокомандующий Александр Сырский в ближайшее время представит команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

"Команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины Главком Сырский представит на днях. 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины", - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

Президент подчеркнул, что "мы все гордимся нашей армией. И мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы Украинская армия стала армией-победителем".

"Я благодарю каждого и каждую, кто верит в Украину, бьется ради Украины, работает ради нашей победы и помогает - помогает Украине!" - резюмировал он.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новым Главнокомандующим ВСУ назначен Александр Сырский.

Перед тем Глава государства встретился с Валерием Залужным и поблагодарил за два года защиты.