Сырский на днях представит команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что новый Главнокомандующий Александр Сырский представит команду для перезагрузки Вооруженных сил Украины и что 2024 год будет успешным для Украины только при условии эффективных изменений в обороне.
Правительство предусматривает по 7 тыс. гривен за каждый скот в рамках противодействия сокращению поголовья - Минагрополитики
В рамках противодействия сокращению поголовья, правительство предоставит 7 тыс. грн государственной помощи за голову аграриям, которые имеют от 3 до 100 коров.
Днепропетровщина: россияне семь раз атаковали Никопольский район
В течение дня российские оккупанты семь раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повредив 17 домов и разрушив инфраструктуру, но обошлось без жертв.
Никопольская РВА опровергла фейк о якобы подкопе россиян под высохшим Каховским водохранилищем
Глава Никопольской районной военной администрации опроверг заявления о том, что россияне построили тоннель под высохшим Каховским водохранилищем, а также о том, что диверсионная группа проникла в регион и убила заместителя мэра Никополя.
Новым Главнокомандующим ВСУ назначен Сырьский
Президент Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
Российский Ил-76 сбили с помощью ЗРК "Patriot" - NewYorkTimes
По данным американских СМИ, ссылающихся на свои источники в чиновничьих кругах, Вооруженные силы Украины сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 посредством системы противовоздушной обороны "Патриот".
Принято решение о необходимости смены руководства ВСУ: Умеров намекнул на отставку Залужного
Глава Министерства обороны Украины объявил о решении сменить руководство Вооруженных сил страны, поблагодарив генерала Валерия Залужного за службу во время войны с россией.
Комитет ООН призвал россию назвать точное количество детей, насильно вывезенных из Украины, и предоставить их местонахождение
Комитет ООН по правам ребенка призвал россию прекратить принудительный вывоз украинских детей и вернуть их в свои семьи. российские власти должны предоставить информацию о точном количестве детей, вывезенных из Украины, и их местонахождение, чтобы их можно было идентифицировать и вернуть.
НБУ прорабатывает вопрос об ограничении карточных переводов - Рожкова
Национальный банк рассматривает возможность ограничения карточных переводов и снятия наличных для сокращения теневых платежей.
Обеспечит лекарствами почти 30 тысяч украинцев: в Черкасской области заработала мобильная аптека
В Черкасской области запустили мобильную аптеку, что обеспечить лекарствами около 27 500 человек в 36 селах. Также планируется еще один мобильный аптечный пункт, что позволит в 2-3 раза увеличить обеспечение лекарствами сельское население области