Джорджа Мелони и Владимир Зеленский

Недавняя операция в Ливии была проведена без предварительной координации с нашими европейскими партнерами. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, передает УНН со ссылкой на ОП.

Обсудили вопросы, над которыми сейчас работаем, и очень важно, чтобы мы понимали друг друга. Я подтвердил, что недавняя операция в Ливии была проведена без предварительной координации с нашими европейскими партнерами – отметил Глава государства.

Президент сказал, что Украина настроена обеспечить обмен всей необходимой информацией между соответствующими органами стран и поддерживать между ними прямую, регулярную и эффективную связь.

Сибига разъяснил Ливии позицию Украины в отношении российских военных объектов

Напомним

Власти восточной части Ливии официально подтвердили, что в ночь против 22 ноября в порту Бенгази произошел взрыв на борту российского корабля.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 ноября подтвердил операцию, в ходе которой был затоплен российский корвет "Меркурий" и не только, указав, что все "произошло у берегов Ливии" и что были задействованы "семь морских дронов украинского производства"