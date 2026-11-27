Неофициальный патч для Grand Theft Auto VI позволил «разогнать» игру до 40 FPS на консолях PlayStation 5. Об этом пишет Wccftech, передает УНН.

Неофициальный патч для Grand Theft Auto VI, который работает только на системах с джейлбрейком, снимает ограничение частоты кадров в игре, позволяя превысить стандартное ограничение в 30 FPS. Ранние тесты лишь подтвердили, что игра не может стабильно достигать 60 FPS даже на PlayStation 5 Pro, однако другой тест показал, что стабильные 40 FPS вполне были бы достижимы при условии снижения разрешения и при условии, что существовал бы способ обеспечить более низкий тепловой режим системы - пишет издание.

Пользователь Reddit gama224 провел интересный тест, сосредоточившись на достижении 40 FPS, и выяснил, что благодаря снижению разрешения рендеринга цель в 40 FPS была вполне достижима, причем общее улучшение составило от 15% до 30%.

Как добавляет издание, поскольку Rockstar Games явно не хотела идти на компромиссы в отношении графической детализации и элементов симуляции в Grand Theft Auto VI, эти тесты еще раз подтверждают заявления разработчика о выборе ограничения в 30 кадров в секунду для всех платформ.

Однако, как отмечается, есть еще одна очевидная причина, почему разработчик сделал такой выбор: температура системы. По словам пользователя Reddit, во время тестов система чрезвычайно нагревалась, достигая 90 °C и выше, что заставило его ограничить температуру до 85 °C с помощью еще одного самодельного приложения.

Учитывая, сколько пользователей сталкиваются с проблемами перегрева, становится очевидно, что Rockstar Games учла все факторы, принимая решение об ограничении частоты кадров до 30 FPS в игре Grand Theft Auto VI - добавляет автор материала.

Стоит отметить, что в сети некоторые стримеры жаловались, что GTA 6 «убивает» PS5. В частности, во время стрима геймера под ником shivjam на Twitch игра зависла, а на экране начали появляться «артефакты», характерные для отказа графического процессора. Стример рассказал, что после этого консоль больше не включилась, и стрим пришлось завершить.

GTA6 сегодня вечером сожгла мою PS5. Видеокарта вышла из строя, а консоль — на свалку. RIP - написал стример.

Также стример JoJoJosiah сделал перерыв в исследовании игры, и в это время его консоль загорелась. Из-за дыма сработала сигнализация, поэтому консоль пришлось немедленно отключить.

Ранее разработчики заявляли, что специально нацелились на 30 FPS, чтобы обеспечить лучший игровой опыт для консолей текущего поколения.

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