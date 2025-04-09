В течение суток произошло 191 боевое столкновение, наибольшая активность врага на Покровском направлении, где зафиксировано 69 штурмов. ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и уничтожили 10 танков.
Президент Украины выразил уверенность, что новый американский президент сможет остановить агрессию террористической страны. Зеленский отметил невозможность "обнуления" преступлений россии и необходимости справедливого мира.
Более 50 ветеранов войны соревновались в четырех видах спорта на турнире «Звитяга Нескорених». Мероприятие впервые прошло в семейном формате при поддержке МХП и Федерации стронгмена Украины.
В приложении Дія добавлены две новые военные облигации, названные в честь Авдеевки и Дебальцево. Облигации имеют ставки 15,6% и 16,5% соответственно, с датами выплаты в 2026 и 2027 годах.
Украина репатриировала тела 501 павшего воина с разных направлений боевых действий. Больше всего тел возвращено с Авдеевского направления - 382, также есть погибшие с Бахмутского, Марьинского и других участков фронта.
Правоохранители предотвратили побег в россию агента фсб, которая передавала врагу данные об украинских войсках на Покровском направлении. 38-летней жительнице Селидово грозит пожизненное заключение за государственную измену.
Рекламные плакаты "Я люблю Третью штурмовую" с изображением женщин вызвали споры в соцсетях. Часть пользователей считает рекламу сексистской, другие указывают на ее эффективность для целевой аудитории.
Армия рф сосредотачивает усилия в Авдеевско-Покровском секторе, создавая условия для наступления. По данным британской разведки, россияне попытаются захватить Селидово в ближайшие недели и продвигаются к центру Торецка.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что без международной поддержки Украина может проиграть войну за 15 дней. Он подчеркнул важность продолжения помощи, чтобы Украина могла вести переговоры с Россией на благоприятных условиях.
Британская разведка сообщает о значительных разрушениях в Бахмуте в результате российского наступления и неизбирательного обстрела. Повреждены школы, вокзалы, жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
За три дня обязательной эвакуации из опасных районов Донецкой области вывезено 1010 детей из 756 семей. Эвакуация продолжается, осталось вывезти еще 3723 ребенка из 28 самых опасных населенных пунктов.
Президент Владимир Зеленский принял участие в молитвенном мероприятии по случаю Дня украинской государственности и Дня крещения Киевской Руси, вручил государственные награды, в частности звание Героя Украины, погибшим воинам и вручил паспорта Украины молодым гражданам.
Несмотря на постоянные большие потери, россия ежемесячно вербует от 25 000 до 30 000 новых солдат. Командование рф посылает волну за волной войск на украинскую оборону, надеясь преодолеть ее и прорвать линии окопов.
Российские оккупационные войска применяют тяжелые огнеметные системы, такие как "Солнцепек", в городе Часов Яр Донецкой области из-за отсутствия успеха в попытках штурма и пытаясь уничтожить город, как и другие.
Еще пятеро боевиков, которые воевали против украинских сил в Донецкой и Запорожской областях, приговорены к 15 годам заключения за штурмы Авдеевки, Бахмута и Роботино на основании доказательств, предоставленных Службой безопасности Украины.
С момента полномасштабного вторжения рф в Украину в феврале 2022 года по меньшей мере 350 000 российских военнослужащих были убиты или ранены, 24 российских судна были потоплены или повреждены в Черном море, что подчеркивает высокую цену, которую россия заплатила за имперские амбиции главы кремля Владимира Путина.
Россия достигла ограниченного прогресса в Украине из-за нехватки оружия для Украины, несмотря на продолжающиеся бомбардировки городов и попытки открыть новые фронты.
По данным ИМИ, среди российских преступлений – 11 случаев – похищения, обстрелы телебашен и кибератаки.
По данным британской разведки, российские войска добились незначительного прогресса на Авдеевско-Покровском направлении в Донецкой области, несмотря на интенсивные обстрелы и большие потери.
Российские войска захватили около 752 квадратных километров украинской территории в 2024 году, несмотря на завышенную оценку министра обороны России Андрея Белоусова в 880 квадратных километров.
Служба безопасности задержала российскую информаторшу, которая шпионила за украинскими силами обороны во время боев за Авдеевку, предоставляя разведданные войскам рф.
россияне продолжают обстреливать гражданские районы Черниговской области: зафиксировано 19 взрывов от вероятных обстрелов из минометов калибра 120 мм, жертв нет.
За минувшие сутки на фронте произошло 121 боестолкновение, треть из них - на Покровском и Кураховском направлениях. На Харьковщине и под Авдеевкой враг не продвинулся вперед.
Хотя россия открыла новую ось наступления в Харьковской области, она продолжает интенсивные атаки на Донбассе, концентрируя усилия к северо-западу от Авдеевки, чтобы разделить украинские силы, сообщает британская разведка.
Российские войска могут проводить разведку с помощью беспилотников в тыловых районах Украины из-за отсутствия в Украине средств противовоздушной обороны.
Россия усилила свою дезинформационную кампанию с целью дискредитации президента Украины Владимира Зеленского и подрыва его легитимности, согласно недавней оценке американской разведки.
Михаил Драпатый, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сменил Юрия Галушкина на должности командующего оперативно-тактической группировки войск "Харьков".
Подразделения российско-оккупационных войск получили задание оказывать максимальное давление по всей линии фронта, особенно на Бахмутском направлении, пытаясь продвинуться максимально широким фронтом.
Российские оккупанты перебрасывают боеприпасы и живую силу из Мариуполя в Волноваху, в частности, по меньшей мере 23 трала с гусеничной техникой - танками и БМП, которые, вероятно, будут передислоцированы в район Волноваха-Угледар-Курахово.
В Харьковской области Вооруженные силы Украины на утро отбили 9 российских атак, ведя оборонительные бои с целью сдерживания вражеского наступления и уничтожения оккупантов.