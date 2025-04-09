Враг активно атакует на Покровском и Кураховском направлениях, на Харьковщине и под Авдеевкой продвижения нет - НГУ

За минувшие сутки на фронте произошло 121 боестолкновение, треть из них - на Покровском и Кураховском направлениях. На Харьковщине и под Авдеевкой враг не продвинулся вперед.