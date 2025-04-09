$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27973 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 40633 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 47173 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54121 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66453 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56273 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55581 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119069 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81591 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225817 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
60%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86535 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 19801 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16722 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15524 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17150 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86590 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119068 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225817 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402943 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395396 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10812 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15560 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16757 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 19836 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75030 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Авдеевка

Новости по теме

Генштаб о ситуации на фронте: оккупанты совершили 69 штурмов на Покровском направлении

В течение суток произошло 191 боевое столкновение, наибольшая активность врага на Покровском направлении, где зафиксировано 69 штурмов. ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и уничтожили 10 танков.

Война • 2 апреля, 19:58 • 10157 просмотра

Зеленский верит, что Украина вместе с США способны заставить рф к справедливому миру

Президент Украины выразил уверенность, что новый американский президент сможет остановить агрессию террористической страны. Зеленский отметил невозможность "обнуления" преступлений россии и необходимости справедливого мира.

Общество • 31 декабря, 22:00 • 25773 просмотра

"Звитяга Нескорених": в Каневе состоялся командный кубок Украины по стронгмену среди ветеранов в семейном формате

Более 50 ветеранов войны соревновались в четырех видах спорта на турнире «Звитяга Нескорених». Мероприятие впервые прошло в семейном формате при поддержке МХП и Федерации стронгмена Украины.

Общество • 23 декабря, 14:17 • 24614 просмотра

В Дії появились новые военные облигации - "Авдеевка" и "Дебальцево"

В приложении Дія добавлены две новые военные облигации, названные в честь Авдеевки и Дебальцево. Облигации имеют ставки 15,6% и 16,5% соответственно, с датами выплаты в 2026 и 2027 годах.

Война • 23 октября, 12:06 • 17481 просмотра

Украина вернула 501 павшего воина

Украина репатриировала тела 501 павшего воина с разных направлений боевых действий. Больше всего тел возвращено с Авдеевского направления - 382, также есть погибшие с Бахмутского, Марьинского и других участков фронта.

Война • 18 октября, 12:27 • 28232 просмотра

Пыталась сбежать из Украины: задержан агент фсб, которая помогала врагу наступать на Покровск

Правоохранители предотвратили побег в россию агента фсб, которая передавала врагу данные об украинских войсках на Покровском направлении. 38-летней жительнице Селидово грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Война • 16 октября, 07:52 • 14753 просмотра

Женщина трофей? Реклама Третьей штурмовой бригады вызвала возмущение в соцсетях

Рекламные плакаты "Я люблю Третью штурмовую" с изображением женщин вызвали споры в соцсетях. Часть пользователей считает рекламу сексистской, другие указывают на ее эффективность для целевой аудитории.

Общество • 12 октября, 14:19 • 51925 просмотра

Армия рф продолжает создавать условия для наступления на Покровск, попытается захватить Селидово в ближайшие недели - британская разведка

Армия рф сосредотачивает усилия в Авдеевско-Покровском секторе, создавая условия для наступления. По данным британской разведки, россияне попытаются захватить Селидово в ближайшие недели и продвигаются к центру Торецка.

Война • 11 октября, 14:29 • 15474 просмотра

Если союзники откажутся от поддержки Украины, то рф завершит войну за 15 дней - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что без международной поддержки Украина может проиграть войну за 15 дней. Он подчеркнул важность продолжения помощи, чтобы Украина могла вести переговоры с Россией на благоприятных условиях.

Война • 7 октября, 13:16 • 15936 просмотра

Британская разведка показала масштабы разрушений Бахмута

Британская разведка сообщает о значительных разрушениях в Бахмуте в результате российского наступления и неизбирательного обстрела. Повреждены школы, вокзалы, жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Общество • 11 августа, 16:56 • 52851 просмотра

В Донецкой области эвакуировали 1010 детей, осталось вывезти еще 3723

За три дня обязательной эвакуации из опасных районов Донецкой области вывезено 1010 детей из 756 семей. Эвакуация продолжается, осталось вывезти еще 3723 ребенка из 28 самых опасных населенных пунктов.

Общество • 8 августа, 10:36 • 30062 просмотра

Зеленский в День государственности наградил военных и вручил паспорта юным гражданам

Президент Владимир Зеленский принял участие в молитвенном мероприятии по случаю Дня украинской государственности и Дня крещения Киевской Руси, вручил государственные награды, в частности звание Героя Украины, погибшим воинам и вручил паспорта Украины молодым гражданам.

Общество • 15 июля, 10:59 • 23482 просмотра

Ежемесячно россия вербует до 30 тысяч новых бойцов - NYT

Несмотря на постоянные большие потери, россия ежемесячно вербует от 25 000 до 30 000 новых солдат. Командование рф посылает волну за волной войск на украинскую оборону, надеясь преодолеть ее и прорвать линии окопов.

Война • 29 июня, 10:41 • 34270 просмотра

"Практика россиян неизменна": Волошин объяснил, почему оккупанты уничтожают Часов Яр "Солнцепёками"

Российские оккупационные войска применяют тяжелые огнеметные системы, такие как "Солнцепек", в городе Часов Яр Донецкой области из-за отсутствия успеха в попытках штурма и пытаясь уничтожить город, как и другие.

Война • 28 июня, 12:37 • 22429 просмотра

Штурмовали Авдеевку, Бахмут и Роботино: еще пять боевиков получили 15 лет тюрьмы

Еще пятеро боевиков, которые воевали против украинских сил в Донецкой и Запорожской областях, приговорены к 15 годам заключения за штурмы Авдеевки, Бахмута и Роботино на основании доказательств, предоставленных Службой безопасности Украины.

Война • 27 июня, 14:06 • 24806 просмотра

Потери рф в войне против Украины уже 350 тысяч убитыми или ранеными, 24 судна - Остин

С момента полномасштабного вторжения рф в Украину в феврале 2022 года по меньшей мере 350 000 российских военнослужащих были убиты или ранены, 24 российских судна были потоплены или повреждены в Черном море, что подчеркивает высокую цену, которую россия заплатила за имперские амбиции главы кремля Владимира Путина.

Война • 13 июня, 12:36 • 23427 просмотра

Bloomberg: Россия достигла ограниченного прогресса на фоне нехватки оружия у Украины

Россия достигла ограниченного прогресса в Украине из-за нехватки оружия для Украины, несмотря на продолжающиеся бомбардировки городов и попытки открыть новые фронты.

Война • 9 июня, 02:53 • 72631 просмотра

В Украине в мае зафиксировали 16 случаев нарушений свободы слова - ИМИ

По данным ИМИ, среди российских преступлений – 11 случаев – похищения, обстрелы телебашен и кибератаки.

Общество • 6 июня, 14:21 • 20042 просмотра

На Донбассе войска рф несут значительные потери, их успехи незначительны-британская разведка

По данным британской разведки, российские войска добились незначительного прогресса на Авдеевско-Покровском направлении в Донецкой области, несмотря на интенсивные обстрелы и большие потери.

Война • 4 июня, 11:32 • 14447 просмотра

ISW: российская армия с начала года оккупировала 752 квадратных километра

Российские войска захватили около 752 квадратных километров украинской территории в 2024 году, несмотря на завышенную оценку министра обороны России Андрея Белоусова в 880 квадратных километров.

Война • 1 июня, 03:39 • 31253 просмотра

Помогала войскам рф захватить Авдеевку: задержана российская информаторша

Служба безопасности задержала российскую информаторшу, которая шпионила за украинскими силами обороны во время боев за Авдеевку, предоставляя разведданные войскам рф.

Война • 31 мая, 07:33 • 28609 просмотра

россияне продолжают обстреливать Черниговщину: зафиксировано 19 взрывов

россияне продолжают обстреливать гражданские районы Черниговской области: зафиксировано 19 взрывов от вероятных обстрелов из минометов калибра 120 мм, жертв нет.

Общество • 23 мая, 06:59 • 22603 просмотра

Враг активно атакует на Покровском и Кураховском направлениях, на Харьковщине и под Авдеевкой продвижения нет - НГУ

За минувшие сутки на фронте произошло 121 боестолкновение, треть из них - на Покровском и Кураховском направлениях. На Харьковщине и под Авдеевкой враг не продвинулся вперед.

Война • 23 мая, 06:21 • 15307 просмотра

Хотя россия открыла новую ось в Харьковской области, она продолжает интенсивное наступление на Донбассе - британская разведка

Хотя россия открыла новую ось наступления в Харьковской области, она продолжает интенсивные атаки на Донбассе, концентрируя усилия к северо-западу от Авдеевки, чтобы разделить украинские силы, сообщает британская разведка.

Война • 21 мая, 12:00 • 18735 просмотра

Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

Российские войска могут проводить разведку с помощью беспилотников в тыловых районах Украины из-за отсутствия в Украине средств противовоздушной обороны.

Война • 17 мая, 06:22 • 88170 просмотра

Россия усиливает дезинформационную кампанию против Зеленского - разведка США

Россия усилила свою дезинформационную кампанию с целью дискредитации президента Украины Владимира Зеленского и подрыва его легитимности, согласно недавней оценке американской разведки.

Война • 15 мая, 22:25 • 28617 просмотра

На фоне наступления рф сменили командующего группировки войск "Харьков"

Михаил Драпатый, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сменил Юрия Галушкина на должности командующего оперативно-тактической группировки войск "Харьков".

Война • 13 мая, 12:49 • 23455 просмотра

Оккупанты получили задание максимально давить по всему фронту - Назаренко

Подразделения российско-оккупационных войск получили задание оказывать максимальное давление по всей линии фронта, особенно на Бахмутском направлении, пытаясь продвинуться максимально широким фронтом.

Война • 12 мая, 06:51 • 77518 просмотра

В Мариуполе фиксируют движение российских грузовиков с боекомплектом в сторону Волновахи

Российские оккупанты перебрасывают боеприпасы и живую силу из Мариуполя в Волноваху, в частности, по меньшей мере 23 трала с гусеничной техникой - танками и БМП, которые, вероятно, будут передислоцированы в район Волноваха-Угледар-Курахово.

Война • 11 мая, 09:39 • 52330 просмотра

Силы обороны осуществляют огневое поражение оккупантов в Харьковской области, продолжаются оборонительные бои - Волошин

В Харьковской области Вооруженные силы Украины на утро отбили 9 российских атак, ведя оборонительные бои с целью сдерживания вражеского наступления и уничтожения оккупантов.

Война • 11 мая, 09:06 • 43155 просмотра