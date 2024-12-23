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"Звитяга Нескорених": в Каневе состоялся командный кубок Украины по стронгмену среди ветеранов в семейном формате

"Звитяга Нескорених": в Каневе состоялся командный кубок Украины по стронгмену среди ветеранов в семейном формате

Киев  •  УНН

 • 4157 просмотра

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Более 50 ветеранов войны соревновались в четырех видах спорта на турнире «Звитяга Нескорених». Мероприятие впервые прошло в семейном формате при поддержке МХП и Федерации стронгмена Украины.

21 декабря в Каневе состоялись инклюзивные соревнования "Звитяга Нескорених". Более 50 ветеранов войны и военных из разных областей страны соревновались в четырех видах спорта: жим лежа, гребля на тренажере, аэробайк и рывок гири.   

Спортивное событие уже в третий раз в этом году поддержала компания МХП совместно с общественной организацией "Федерація стронгмену України" в рамках программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч".   

Ветеран Иван Крамаренко из Канева впервые на таких соревнованиях. Проходил службу в Третьей штурмовой бригаде - был пулеметчиком. Во время обороны Авдеевки получил серьезное ранение и проходил длительную реабилитацию. Говорит, что спорт пригодился: 

- Спорт должен быть в жизни каждого человека и конечно он будет полезным для восстановления таких ребят как я - для ветеранов, - делится Иван. - После ранения правильные физические упражнения помогли мне в реабилитации. И морально это поддерживает и добавляет позитива. 

К слову, команда "СпортБарс", в составе которой соревновался Иван, завоевала почетное 6 место из 18 команд. 

Уже во второй раз на "Звитягу Нескоренихх" приехал каневчанин Евгений Руденко. Летом он принимал участие в турнире в Черкассах. Парень был среди первых, кто стал на защиту Украины. В 2014 году, в составе 80-й Львовской десантно-штурмовой бригады, он освобождал Славянск и Краматорск. Также держал оборону на Луганском направлении. После тяжелого ранения потерял правую руку. 

"Мне нравится атмосфера, настроение, царящее на соревнованиях. А главное, здесь много ребят таких, как я, которые пережили то, что и я. Это о единстве и ощущение себя частью ветеранского сообщества, - отметил Евгений, -  Спорт - один из лучших методов реабилитации, когда человек не знает, куда себя деть после войны, он правда спасает. Я знаю это из собственного опыта". 

Главным судьей соревнований в Каневе уже традиционно был чемпион мира по стронгмену Василий Вирастюк.  

Сергей Конюшок, президент ОО "Федерація стронгмену України":  

"Сегодня мы больше стараемся проводить соревнования не только в базовых городах, а ехать в небольшие общины, чтобы местные ветераны также имели возможность участвовать. Конечно, есть вопросы с логистикой, с тем, что наша страна "барьерная", но на самом деле и это не проблема. Главный вызов в психологии ветерана, который должен получить мощный стимул и толчок, чтобы выйти из дома и вернуться к активной жизни. И вот это для нас самая большая цель и миссия". 

Татьяна Волочай, председатель Совета развития общин Благотворительного фонда "МХП - Громаді":  

"Инициативы, такие как "Звитяга Нескорених" демонстрируют силу спорта в восстановлении, интеграции и мотивации. В частности, побуждают ветеранов ставить новые цели и достигать их, чувствуя поддержку. Сегодня в Каневе впервые прошел семейный формат этого мероприятия, когда на соревнования приехали ветераны со своими родными и близкими, которые поддерживали и болели, а еще совместно участвовали в различных мастер-классах". 

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Сергей Радько, директор Комплекса по переработке цыплят-бройлеров "Мироновской птицефабрики": 

"На предприятие и в громады постепенно возвращаются ветераны и наша общая задача - создать условия, в которых они смогут чувствовать себя комфортно и получат надлежащие условия для реинтеграции. Именно поэтому мы поддерживаем развитие адаптивного спорта на Каневщине в конкретных делах - помогаем в организации тренировок и способствуем в открытии полезных локаций. Так, недавно, благодаря грантовым проектам  МХП, современные адаптивные спортивные клубы были открыты в Степанцах и в Каневе". 

В итоге бронзовыми призерами соревнований стала команда "Сильные духом" из Ровно, второе место заняли ребята из "Штурмового Днепра" из Черкасс, а первое получили мариупольцы из команды "Сердце Азовстали". 

"Звитяга Нескорених" в Каневе объединила не только ветеранов, но и их семьи. Более 100 детей приняли участие в творческих мастер-классах по лепке из глины, мыловарению, изготовлению рождественских свечей и оберегов. А в финале все вместе отведали казацкий кулеш от ветерана Юрия Грицая.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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