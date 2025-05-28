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Летнее наступление рф: Украина готовится к масштабной атаке на Донетчину – WP

Киев • УНН

 • 838 просмотра

россия планирует масштабное наступление на Донетчину летом, Украина готовится к обороне. Эксперты считают, что это может быть последним шансом москвы для реализации ее захватнических целей.

Летнее наступление рф: Украина готовится к масштабной атаке на Донетчину – WP

россия этим летом может начать масштабное наступление на Донецкую область, которую оккупанты пытаются завоевать с начала войны еще в 2014 году. Украина готовится отражать усиленное наступление. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных чиновников и аналитиков, передает УНН.

Детали

Предупреждения о наступлении, которое, по словам некоторых аналитиков, уже началось, появились на фоне отсутствия прогресса в мирном процессе, инициированном при посредничестве США, а также безрезультатных дипломатических встреч. россия отклонила неоднократные призывы США и Европы к немедленному прекращению огня.

Американские аналитики заявили, что президент россии владимир путин, похоже, уверен, что он все еще может выиграть войну военным путем. Хотя санкции и большие потери постепенно подрывают мощность военной машины кремля. Эксперты говорят, это лето может быть последним шансом москвы для серьезного толчка.

Контроль над Донецкой областью был приоритетом для путина с тех пор, как ему не удалось захватить Киев в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. В сентябре того же года путин объявил всю Донецкую область вместе с тремя другими украинскими областями частью российской федерации, несмотря на то, что ни одной из них полностью он не смог захватить.

Понимание того, что россия не остановится на захваченном, появляется на фоне заявлений москвы якобы в стремлении завершить войну дипломатическим путем. Параллельно в кремле заявляют, что прекращение боевых действий может быть достигнуто лишь путем устранения "коренных причин" нападения. После прямых переговоров между россией и Украиной в Стамбуле 16 мая каждая сторона согласилась составить меморандум, в котором будут детально изложены ее принципы относительно заключения мирного соглашения.

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Тем временем россия в минувшие выходные нанесла одни из самых массированных и жестоких авиаударов по Украине с начала вторжения.

Аналитики говорят, что наряду с основным наступлением на Донецк, около 70 процентов которого россия контролирует, она планирует осуществить меньшие атаки вдоль границы Сумской и Харьковской областей на северо-востоке Украины, чтобы усилить давление на и без того перегруженные украинские войска на передовой, а также на границе с Сумской и Харьковской областями на северо-востоке Украины.

россии понадобилось 80 000 военных, чтобы в феврале 2024 года после изнурительной осады взять небольшой город Авдеевка в Донецкой области. Сейчас на границе Сумской и Харьковской областей размещено 125 000 российских военных. Этого, по данным, обнародованным украинской военной разведкой, далеко не достаточно, чтобы взять два областных центра.

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Скорее всего, эти войска будут использованы для оккупации клочков украинской земли вдоль границы, сказал представитель военной разведки Украины Андрей Черняк. россия уже заявила, что стремится создать "буферные зоны" вдоль границы, чтобы предотвратить дальнейшие вторжения Украины в курскую или белгородскую области россии.

Однако, по словам Черняка, московские войска будут использовать эти новые опорные пункты внутри Украины, чтобы оказывать давление на оба областных центра, в частности на город Сумы. российские войска уже захватили четыре села вдоль границы, написал во вторник в Facebook губернатор Сумской области Олег Григоров.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам заседания Ставки Верховного главнокомандующего заявил, что Украина видит из информации, которую добывает разведка, и из открытых данных, что российский диктатор владимир путин и его окружение не планируют завершать войну, а наоборот, много свидетельств, что они готовят новые наступательные операции. 

Лилия Набока

Лилия Набока

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