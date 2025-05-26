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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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путін і його оточення не планують завершувати війну, готують нові наступи - Зеленський

Київ • УНН

 • 932 перегляди

За даними розвідки, путін та його оточення не планують завершувати війну, а готують нові наступи. Зеленський закликав світ посилити тиск на росію для примусу до миру.

путін і його оточення не планують завершувати війну, готують нові наступи - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача заявив, що Україна бачить з інформації, яку здобуває розвідка, та з відкритих даних, що російський диктатор володимир путін і його оточення не планують завершувати війну, а навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Провів сьогодні Ставку. Були доповіді розвідок, дуже ґрунтовні. Загалом щодо ситуації: війна та російські наміри, можливості російських військ та їхнього промислового комплексу, а також наші можливості тиснути на росію та збивати її плани. Бачимо з інформації, яку здобуває розвідка, та з відкритих даних, що путін і його оточення не планують завершувати війну – немає зараз жодного підтвердження, що вони серйозно розглядають варіант миру й розглядають серйозно дипломатію. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. росія розраховує на подальшу війну

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що з боку рф - це відверта зневага всіх у світі, хто прагне миру, хто намагається зробити дипломатію дієвою.

Я впевнений, розвідки наших партнерів теж мають таку інформацію, теж бачать такі факти, і важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору. Єдине, що зараз потрібно, – це абсолютно чесні висновки та відповідний спільний тиск на росію 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський наголосив, що масовані атаки рф, включаючи понад 900 дронів за три дні, є політичним вибором путіна. Він закликав світ посилити тиск на росію задля примусу до миру.

Павло Башинський

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