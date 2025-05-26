путин и его окружение не планируют завершать войну, готовят новые наступления - Зеленский
Киев • УНН
По данным разведки, путин и его окружение не планируют завершать войну, а готовят новые наступления. Зеленский призвал мир усилить давление на россию для принуждения к миру.
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам заседания Ставки Верховного главнокомандующего заявил, что Украина видит из информации, которую получает разведка, и из открытых данных, что российский диктатор владимир путин и его окружение не планируют завершать войну, а наоборот, много свидетельств, что они готовят новые наступательные операции. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Провёл сегодня Ставку. Были доклады разведок, очень основательные. В целом по ситуации: война и российские намерения, возможности российских войск и их промышленного комплекса, а также наши возможности давить на россию и сбивать её планы. Видим из информации, которую получает разведка, и из открытых данных, что путин и его окружение не планируют завершать войну – нет сейчас ни одного подтверждения, что они серьёзно рассматривают вариант мира и рассматривают серьёзно дипломатию. Наоборот, много свидетельств, что они готовят новые наступательные операции. россия рассчитывает на дальнейшую войну
Он подчеркнул, что со стороны рф - это откровенное пренебрежение всех в мире, кто стремится к миру, кто пытается сделать дипломатию действенной.
Я уверен, разведки наших партнёров тоже имеют такую информацию, тоже видят такие факты, и важно, чтобы они не закрывали глаза и докладывали наверх. Единственное, что сейчас нужно, – это абсолютно честные выводы и соответствующее совместное давление на россию
Напомним
Президент Зеленский подчеркнул, что массированные атаки рф, включая более 900 дронов за три дня, являются политическим выбором путина. Он призвал мир усилить давление на россию для принуждения к миру.