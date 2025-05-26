путин и его окружение не планируют завершать войну, готовят новые наступления - Зеленский

$41.510.01
46.990.07
ukenru
рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"
Эксклюзив
14:22 • 22018 просмотра

рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

Эксклюзив
13:26 • 63108 просмотра

Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Эксклюзив
26 мая, 11:58 • 64264 просмотра

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Эксклюзив
26 мая, 09:30 • 82884 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Эксклюзив
26 мая, 08:54 • 97751 просмотра

Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

26 мая, 08:18 • 80001 просмотра

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

Эксклюзив
26 мая, 06:37 • 83295 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Эксклюзив
26 мая, 06:19 • 84841 просмотра

Неделя ясности и прорывов: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 26 мая - 1 июня

25 мая, 15:04 • 80426 просмотра

Зеленский ввел санкции против сына Богуслаева, Мосийчука и криминальных авторитетов

25 мая, 09:34 • 85188 просмотра

Наши дома: в рамках последней части обмена военнопленными в Украину вернулись 303 защитника

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
95%
747мм
Популярные новости

Израиль намерен взять под контроль 75% Газы за два месяца - Bloomberg

26 мая, 09:48 • 63058 просмотра

НМТ: сколько абитуриентов не сдали экзамен в прошлом году

26 мая, 10:04 • 36871 просмотра

Ограничения на дальность западного оружия для ударов по рф сняты - Мерц

13:04 • 51755 просмотра

Кендрик Ламар и Тейлор Свифт соревнуются за главные награды American Music Awards 2025 – СМИ

15:51 • 41932 просмотра

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

16:32 • 42447 просмотра
публикации

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

16:32 • 42456 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 439381 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 475100 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 425628 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 515614 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Кайя Каллас

Руслан Стефанчук

Сергей Лещенко

Радослав Сикорский

Кир Стармер

Актуальные места

Киев

Харьков

Херсонская область

Одесская область

Николаев

Реклама
УНН Lite

Лебединая история: как пернатые путешественники остановили движение на трассе

16:12 • 17350 просмотра

Кендрик Ламар и Тейлор Свифт соревнуются за главные награды American Music Awards 2025 – СМИ

15:51 • 41934 просмотра

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

25 мая, 10:11 • 173201 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 277405 просмотра

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 110833 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Северный поток

Телеграмма

The Economist

Х-47М2 "Кинжал"

путин и его окружение не планируют завершать войну, готовят новые наступления - Зеленский

Киев • УНН

 • 474 просмотра

По данным разведки, путин и его окружение не планируют завершать войну, а готовят новые наступления. Зеленский призвал мир усилить давление на россию для принуждения к миру.

путин и его окружение не планируют завершать войну, готовят новые наступления - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам заседания Ставки Верховного главнокомандующего заявил, что Украина видит из информации, которую получает разведка, и из открытых данных, что российский диктатор владимир путин и его окружение не планируют завершать войну, а наоборот, много свидетельств, что они готовят новые наступательные операции. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Провёл сегодня Ставку. Были доклады разведок, очень основательные. В целом по ситуации: война и российские намерения, возможности российских войск и их промышленного комплекса, а также наши возможности давить на россию и сбивать её планы. Видим из информации, которую получает разведка, и из открытых данных, что путин и его окружение не планируют завершать войну – нет сейчас ни одного подтверждения, что они серьёзно рассматривают вариант мира и рассматривают серьёзно дипломатию. Наоборот, много свидетельств, что они готовят новые наступательные операции. россия рассчитывает на дальнейшую войну

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что со стороны рф - это откровенное пренебрежение всех в мире, кто стремится к миру, кто пытается сделать дипломатию действенной.

Я уверен, разведки наших партнёров тоже имеют такую информацию, тоже видят такие факты, и важно, чтобы они не закрывали глаза и докладывали наверх. Единственное, что сейчас нужно, – это абсолютно честные выводы и соответствующее совместное давление на россию 

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский подчеркнул, что массированные атаки рф, включая более 900 дронов за три дня, являются политическим выбором путина. Он призвал мир усилить давление на россию для принуждения к миру.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$64.13
Bitcoin
$109,159.60
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,369.50
Ethereum
$2,531.54