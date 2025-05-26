путин и его окружение не планируют завершать войну, готовят новые наступления - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам заседания Ставки Верховного главнокомандующего заявил, что Украина видит из информации, которую получает разведка, и из открытых данных, что российский диктатор владимир путин и его окружение не планируют завершать войну, а наоборот, много свидетельств, что они готовят новые наступательные операции. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Провёл сегодня Ставку. Были доклады разведок, очень основательные. В целом по ситуации: война и российские намерения, возможности российских войск и их промышленного комплекса, а также наши возможности давить на россию и сбивать её планы. Видим из информации, которую получает разведка, и из открытых данных, что путин и его окружение не планируют завершать войну – нет сейчас ни одного подтверждения, что они серьёзно рассматривают вариант мира и рассматривают серьёзно дипломатию. Наоборот, много свидетельств, что они готовят новые наступательные операции. россия рассчитывает на дальнейшую войну - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что со стороны рф - это откровенное пренебрежение всех в мире, кто стремится к миру, кто пытается сделать дипломатию действенной.

Я уверен, разведки наших партнёров тоже имеют такую информацию, тоже видят такие факты, и важно, чтобы они не закрывали глаза и докладывали наверх. Единственное, что сейчас нужно, – это абсолютно честные выводы и соответствующее совместное давление на россию - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский подчеркнул, что массированные атаки рф, включая более 900 дронов за три дня, являются политическим выбором путина. Он призвал мир усилить давление на россию для принуждения к миру.