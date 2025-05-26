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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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Усвідомлений політичний вибір, а не військова необхідність: Зеленський про нову хвилю ударів рф по Україні

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Президент України наголосив, що масовані атаки рф, включаючи понад 900 дронів за три дні, є політичним вибором путіна. Він закликав світ посилити тиск на росію задля примусу до миру.

Усвідомлений політичний вибір, а не військова необхідність: Зеленський про нову хвилю ударів рф по Україні

Нова хвиля ударів росії по Україні – це усвідомлений політичний вибір кремля, а не військова необхідність. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський передає УНН.

російські удари щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними. Більш ніж 900 ударних дронів проти України за три дні, плюс балістика, плюс крилаті ракети – у цьому немає жодного військового сенсу, але це очевидний політичний вибір – вибір путіна, вибір росії – вибір воювати далі та руйнувати життя 

– підкреслив Зеленський.

Він нагадав, що росія нібито працює над меморандумом миру, але при цьому безперервно атакує Україну.

Зараз росіяни начебто пишуть пропозиції для меморандуму про мир. Вже понад тиждень на це вони витратили. Багато говорять про дипломатію. Коли в розпал цього – постійні російські удари, постійні вбивства, постійні штурми та ще й підготовка до нових наступів, це вже точно діагноз 

– наголосив він.

Президент закликав світ посилити тиск на росію і подякував усім, хто це розуміє.

росія заслуговує на повномасштабний тиск – на все, що можна зробити, щоб обмежити їхню військову спроможність. Нові й сильні санкції проти росії – санкції Сполучених Штатів Америки, санкції Європи та інших у світі, хто хоче миру, – це буде гарантований примус росії не тільки до припинення вогню, але й примус до поваги: усі вони повинні поважати світ 

- підсумував він.

путін повинен почати поважати тих, з ким говорить. Поки що він просто грається з дипломатією і дипломатами. Це точно треба змінити 

- додав Президент.

"Вдень путін говорить про переговори, а вночі бомбить Україну" - прем'єр-міністерка Данії прокоментувала дії кремля26.05.25, 20:39 • 866 переглядiв

Альона Уткіна

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