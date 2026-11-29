Влада Лівії, що контролює схід країни, вимагатиме від України компенсації за удари по порту Бенгазі. Про це заявив очільник місцевого МЗС Абда аль-Хаді аль-Хувейджа, повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

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За словами дипломата, уряд Лівії "має повне законне право вимагати компенсації та відшкодування збитків, завданих цими нападами".

Ми підкреслюємо, що будь-яка вимога про компенсацію має, відповідно до міжнародного права та норм юридичної відповідальності, охоплювати як людську, так і матеріальну шкоду - сказав Абда аль-Хаді аль-Хувейджа

Він уточнив, що йдеться про захист прав сімей загиблих і постраждалих, а також про відшкодування збитків, завданих об'єктам, інфраструктурі порту та економічним підприємствам.

Нагадаємо

Влада східної частини Лівії офіційно підтвердила, що в ніч проти 22 листопада в порту Бенгазі стався вибух на борту російського корабля.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підтвердив операцію, під час якої було затоплено російський корвет "Меркурій" і не тільки, вказавши, що усе "відбулося поблизу берегів Лівії", і що було задіяно "сім морських дронів українського виробництва".

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