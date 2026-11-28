Атака дронів на Київ: загинула жінка, серед постраждалих - п’ятирічний хлопчик
Київ • УНН
У Києві уламки дронів впали у двох районах. Загинула жінка, ще четверо людей постраждали, двох госпіталізували.
рф продовжує атакувати столицю України дронами, є влучання уламків ворожих у двох районах. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, відомо про одну загиблу та чотирьох постраждалих - серед них п'ятирічний хлопчик, передає УНН.
Солом'янський район
Як повідомив Кличко, у Соломʼянському районі, внаслідок атаки ворога, загинула жінка.
У Соломʼянському районі уламки ворожого БпЛА впали на двоповерхову адмінбудівлю. Сталося часткове руйнування будівлі. Тіло загиблої жінки, про яку повідомляли, виявили під завалами. Екстрені служби працюють на місці
Шевченківський район
У Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння автівок на парковці.
Крім того, за словами Кличка, уламки БпЛА впали на територію дитячого садка. У будівлі дитсадка та 5-поверхового житлового будинку поруч вибите скління вікон.
Четверо постраждалих у Шевченківському районі. Серед них пʼятирічний хлопчик. Двох поранених медики госпіталізували
Атаки рф спричинили перебої зі світлом в Києві та Одесі28.11.26, 14:46 • 12801 перегляд