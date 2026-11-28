Атака дронов на Киев: погибла женщина, среди пострадавших — пятилетний мальчик
Киев • УНН
В Киеве обломки дронов упали в двух районах. Погибла женщина, еще четыре человека пострадали, двоих госпитализировали.
рф продолжает атаковать столицу Украины дронами, зафиксированы попадания обломков вражеских беспилотников в двух районах. Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, известно об одной погибшей и четырех пострадавших — среди них пятилетний мальчик, передает УНН.
Соломенский район
Как сообщил Кличко, в Соломенском районе в результате атаки врага погибла женщина.
В Соломенском районе обломки вражеского БПЛА упали на двухэтажное административное здание. Произошло частичное разрушение здания. Тело погибшей женщины, о которой сообщали, обнаружили под завалами. Экстренные службы работают на месте
Шевченковский район
В Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей на парковке.
Кроме того, по словам Кличко, обломки БПЛА упали на территорию детского сада. В здании детсада и расположенном рядом 5-этажном жилом доме выбиты оконные стекла.
Четверо пострадавших в Шевченковском районе. Среди них пятилетний мальчик. Двоих раненых медики госпитализировали
Атаки рф вызвали перебои с электричеством в Киеве и Одессе28.11.26, 14:46 • 12917 просмотров