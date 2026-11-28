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рф продолжает атаковать столицу Украины дронами, зафиксированы попадания обломков вражеских беспилотников в двух районах. Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, известно об одной погибшей и четырех пострадавших — среди них пятилетний мальчик, передает УНН.

Соломенский район

Как сообщил Кличко, в Соломенском районе в результате атаки врага погибла женщина.

В Соломенском районе обломки вражеского БПЛА упали на двухэтажное административное здание. Произошло частичное разрушение здания. Тело погибшей женщины, о которой сообщали, обнаружили под завалами. Экстренные службы работают на месте — добавил городской голова.

Шевченковский район

В Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей на парковке.

Кроме того, по словам Кличко, обломки БПЛА упали на территорию детского сада. В здании детсада и расположенном рядом 5-этажном жилом доме выбиты оконные стекла.

Четверо пострадавших в Шевченковском районе. Среди них пятилетний мальчик. Двоих раненых медики госпитализировали — резюмировал городской голова.

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