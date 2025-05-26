"Вдень путін говорить про переговори, а вночі бомбить Україну" - прем'єр-міністерка Данії прокоментувала дії кремля

$41.510.01
46.990.07
ukenru
рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
Ексклюзив
14:22 • 20215 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
13:26 • 57673 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
26 травня, 11:58 • 60644 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
26 травня, 09:30 • 79450 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
26 травня, 08:54 • 94744 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

26 травня, 08:18 • 78569 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 82384 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Ексклюзив
26 травня, 06:19 • 84580 перегляди

Тиждень ясності та проривів: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 26 травня - 1 червня

25 травня, 15:04 • 80257 перегляди

Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів

25 травня, 09:34 • 85050 перегляди

Наші вдома: в рамках останньої частини обміну військовополоненими до України повернулися 303 захисника

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.5м/с
89%
747мм
Популярнi новини

Ізраїль має намір взяти під контроль 75% Гази за два місяці - Bloomberg

26 травня, 09:48 • 59325 перегляди

НМТ: скільки абітурієнтів не склали іспит минулого року

26 травня, 10:04 • 32856 перегляди

Обмеження на дальність західної зброї для ударів по рф знято - Мерц

13:04 • 47855 перегляди

Кендрік Ламар і Тейлор Свіфт змагаються за головні нагороди American Music Awards 2025 - ЗМІ

15:51 • 36456 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

16:32 • 35210 перегляди
Публікації

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

16:32 • 36334 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 436001 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 471936 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 422502 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 512591 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Кая Каллас

Фрідріх Мерц

Кейр Стармер

Урсула фон дер Ляєн

Дональд Туск

Актуальні місця

Київ

Ватикан

Одеська область

Гаага

Стамбул

Реклама
УНН Lite

Лебедина історія: як пернаті мандрівники зупинили рух на трасі

16:12 • 15779 перегляди

Кендрік Ламар і Тейлор Свіфт змагаються за головні нагороди American Music Awards 2025 - ЗМІ

15:51 • 37308 перегляди

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

25 травня, 10:11 • 171977 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 16:10 • 275898 перегляди

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 109824 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

NASAMS

IRIS-T

Financial Times

"Вдень путін говорить про переговори, а вночі бомбить Україну" - прем'єр-міністерка Данії прокоментувала дії кремля

Київ • УНН

 • 864 перегляди

Метте Фредеріксен заявила, що атаки рф доводять відсутність прагнення до миру. Країни Північної Європи підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Вдень путін говорить про переговори, а вночі бомбить Україну" - прем'єр-міністерка Данії прокоментувала дії кремля

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що останні російські атаки на Україну демонструють, що москва не прагне миру. Лідери Північної Європи погодились підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Вдень путін говорить про переговори, а вночі бомбить Україну

- наголосила Фредеріксен журналістам під час зустрічі лідерів Північної Європи у Фінляндії.

Вона зазначила, що лідери країн Північної Європи домовилися, що їхні країни підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, додавши, що ця підтримка може означати військову допомогу, інвестиції в оборонну промисловість України та співпрацю з українськими компаніями.

Додамо

Прес-секретар кремля дмитро пєсков цинічно викривлює дійсність і називає цивільні об'єкти України, по яких останні дні б'є росія - військовими. Також він заявляє, що це відповідь на масовані атаки Києва по російських об'єктах.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Політика
Метте Фредеріксен
Reuters
Фінляндія
Данія
Україна
Київ
Brent
$64.13
Bitcoin
$109,399.00
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,371.21
Ethereum
$2,543.10