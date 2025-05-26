"Вдень путін говорить про переговори, а вночі бомбить Україну" - прем'єр-міністерка Данії прокоментувала дії кремля

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що останні російські атаки на Україну демонструють, що москва не прагне миру. Лідери Північної Європи погодились підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Вдень путін говорить про переговори, а вночі бомбить Україну - наголосила Фредеріксен журналістам під час зустрічі лідерів Північної Європи у Фінляндії.

Вона зазначила, що лідери країн Північної Європи домовилися, що їхні країни підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, додавши, що ця підтримка може означати військову допомогу, інвестиції в оборонну промисловість України та співпрацю з українськими компаніями.

Додамо

Прес-секретар кремля дмитро пєсков цинічно викривлює дійсність і називає цивільні об'єкти України, по яких останні дні б'є росія - військовими. Також він заявляє, що це відповідь на масовані атаки Києва по російських об'єктах.