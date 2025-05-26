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Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора
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"Відповідь на масовані атаки Києва": рф цинічно виправдовує свої удари по цивільним в Україні

Київ • УНН

 • 360 перегляди

Прессекретар кремля назвав цивільні об'єкти України військовими цілями, щоб виправдати удари. Це сталося після масованої атаки рф на Одеську область.

"Відповідь на масовані атаки Києва": рф цинічно виправдовує свої удари по цивільним в Україні

Прес-секретар кремля дмитро пєсков цинічно викривлює дійсність і називає цивільні об'єкти України, по яких останні дні б'є росія - військовими. Також він заявляє, що це відповідь на масовані атаки Києва по російських об'єктах.

Про це повідомляє Telegram-канал "Ви слухали маяк", передає УНН.

Деталі

Пєсков намагається, як завжди, виправдати жорстокі російські удари по цивільній інфраструктурі України, називаючи їх військовими, що не відповідає дійсності. Також він цинічно бреше, коли заявляє, що Україна атакує саме соціальну інфраструктуру рф.

Зрозуміло, є. Про це вже говорилося неодноразово. Ми бачимо, як українці б'ють по наших об'єктах соціальної інфраструктури, мирної інфраструктури. Це удар у відповідь. І удар якраз по військових об'єктах, по військовим цілям

- стверджує пєсков.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що путін абсолютно збожеволів.

Він без необхідності вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і дрони запускають в міста України без всякої на те причини

- зазначив Трамп. 

росія вночі випустила по Україні 9 ракет і 355 безпілотників, збито всі 9 ракет і знешкоджено 288 дронів, 233 з яких збито. 

Одеська область вночі знову піддалася атаці російських військ, через попадання ворожих дронів є руйнування в приватних домоволодіннях. 

 Також в результаті атаки ударними безпілотниками постраждала дитина. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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