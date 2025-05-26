"Відповідь на масовані атаки Києва": рф цинічно виправдовує свої удари по цивільним в Україні

Прес-секретар кремля дмитро пєсков цинічно викривлює дійсність і називає цивільні об'єкти України, по яких останні дні б'є росія - військовими. Також він заявляє, що це відповідь на масовані атаки Києва по російських об'єктах.

Про це повідомляє Telegram-канал "Ви слухали маяк", передає УНН.

Пєсков намагається, як завжди, виправдати жорстокі російські удари по цивільній інфраструктурі України, називаючи їх військовими, що не відповідає дійсності. Також він цинічно бреше, коли заявляє, що Україна атакує саме соціальну інфраструктуру рф.

Зрозуміло, є. Про це вже говорилося неодноразово. Ми бачимо, як українці б'ють по наших об'єктах соціальної інфраструктури, мирної інфраструктури. Це удар у відповідь. І удар якраз по військових об'єктах, по військовим цілям

Президент США Дональд Трамп заявив, що путін абсолютно збожеволів.

Він без необхідності вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і дрони запускають в міста України без всякої на те причини