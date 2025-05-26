Трамп: путин сошел с ума, а каждое слово Зеленского создает проблемы

Президент США Дональд Трамп всегда имел хорошие отношения с российским диктатором владимиром путиным, но с последним "что-то случилось". Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, сообщает УНН.

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"Он абсолютно сошел с ума! Он без необходимости убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускают в города Украины без всякой на то причины", - отметил Трамп.

По его словам, он всегда говорил, что путин хочет всю Украину, а не только часть.

И, возможно, это подтверждается, но он это сделает, это приведет к краху россии - написал президент США.

В то же время он подверг критике Президента Украины Владимира Зеленского, который, по словам Трампа, не делает своей стране услуги, говоря так, как он говорит.

"Каждое его слово создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это война Зеленского, путина и Байдена, а не "Трампа", я лишь помогаю потушить большие и уродливые пожары, которые были разожжены из-за вопиющей некомпетентности и ненависти", - резюмировал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что "недоволен" последними действиями российского диктатора владимира путина. Он отметил, что знает путина давно и "всегда с ним ладил", но "он запускает ракеты по городам и убивает людей, и мне это не нравится".

Ранее глава МИД Андрей Сибига, комментируя возможную встречу Президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором владимиром путиным, отметил, что Украина бы хотела, чтобы к ней присоединился президент США Дональд Трамп.

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