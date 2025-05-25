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"Немедленно прекратите огонь": представитель Трампа отреагировал на российские обстрелы Украины

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Кит Келлогг осудил российские обстрелы украинских городов, назвав их нарушением Женевских протоколов. Он призвал к немедленному прекращению огня.

"Немедленно прекратите огонь": представитель Трампа отреагировал на российские обстрелы Украины

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на недавние российские обстрелы украинских городов. Об этом он написал на странице в Х, передает УНН.

Детали

Келлог первым представителем американской администрации, публично высказавшимся по поводу последней волны российских атак по Украине. Он опубликовал фото ночного Киева после обстрела и назвал это "нарушением международного гуманитарного права.

Это Киев. Неизбирательное убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, которые призваны для защиты невинных

– написал Келлог.

Он также заявил о необходимости немедленно прекратить боевые действия.

Эти атаки позорны. Прекратите убийства. Прекращение огня – немедленно

– написал чиновник.

В то же время неизвестно, к кому именно обращался Келлог – к Украине или к россии.

Напомним

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что россияне не собираются прекращать удары по Украине, в том числе вследствие безнаказанности со стороны стран Запада.

Евгений Устименко

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