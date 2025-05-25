"Немедленно прекратите огонь": представитель Трампа отреагировал на российские обстрелы Украины
Киев • УНН
Кит Келлогг осудил российские обстрелы украинских городов, назвав их нарушением Женевских протоколов. Он призвал к немедленному прекращению огня.
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на недавние российские обстрелы украинских городов. Об этом он написал на странице в Х, передает УНН.
Детали
Келлог первым представителем американской администрации, публично высказавшимся по поводу последней волны российских атак по Украине. Он опубликовал фото ночного Киева после обстрела и назвал это "нарушением международного гуманитарного права.
Это Киев. Неизбирательное убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, которые призваны для защиты невинных
Он также заявил о необходимости немедленно прекратить боевые действия.
Эти атаки позорны. Прекратите убийства. Прекращение огня – немедленно
В то же время неизвестно, к кому именно обращался Келлог – к Украине или к россии.
Напомним
Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что россияне не собираются прекращать удары по Украине, в том числе вследствие безнаказанности со стороны стран Запада.