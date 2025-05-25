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"Негайно припиніть вогонь": представник Трампа відреагував на російські обстріли України

Київ • УНН

 • 1540 перегляди

Кіт Келлог засудив російські обстріли українських міст, назвавши їх порушенням Женевських протоколів. Він закликав до негайного припинення вогню.

"Негайно припиніть вогонь": представник Трампа відреагував на російські обстріли України

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відреагував на нещодавні російські обстріли українських міст. Про це він написав на сторінці в Х, передає УНН.

Деталі

Келлог першим представником американської адміністрації, який публічно висловився щодо останньої хвилі російських атак по Україні. Він опублікував фото нічного Києва після обстрілу і назвав це "порушенням міжнародного гуманітарного права.

Це Київ. Невибіркове вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, які покликані для захисту невинних

– написав Келлог.

Він також заявив про необхідність негайно припинити бойові дії.

Ці атаки ганебні. Припиніть вбивства. Припинення вогню – негайно

– написав чиновник.

Водночас невідомо, до кого саме звертався Келлог – України, чи росії.

Нагадаємо

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що росіяни не збираються припиняти удари по Україні, в тому числі внаслідок безкарності з боку країн Заходу.

Євген Устименко

Євген Устименко

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