росіяни не припиняють удари по Україні через безкарність Заходу - ЦПД
Київ • УНН
В інфополі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні. Водночас кремль транслює на країни Заходу меседжі про нібито "бажання миру".
росіяни не збираються припиняти удари по України, в тому числі, внаслідок безкарності з боку країн Заходу. Про це написав в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Коваленко, в інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні.
Риторика завершення війни там не лунає, взагалі. Лише на Захід інформаційно росіяни транслюють сигнали бажання миру
Довідка
Впродовж останніх днів травня росіяни масовано били по містах України ракетами і дронами. В результаті постраждали такі міста, як Київ, Миколаїв, Чернігів, Куп’янськ, а також населені пункти Сумської, Чернігівської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької, Київської областей – є загиблі і поранені.
Нагадаємо
Сили оборони України впродовж доби відбили понад 100 атак російських окупантів на різних ділянках фронту.
Також Генштаб повідомляв, що українські захисники взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил рф під час боїв у курській області.