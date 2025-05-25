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ЗСУ відбили 100 атак: росіяни штурмують позиції на багатьох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 414 перегляди

Окупаційні війська рф продовжують наступальні дії та штурмують позиції Сил оборони України. З початку доби відбулося вже сто бойових зіткнень на різних напрямках фронту.

ЗСУ відбили 100 атак: росіяни штурмують позиції на багатьох напрямках - Генштаб

російські окупаційні війська продовжують здійснювати наступальні дії і штурмувати позиції Сил оборони України. Від початку доби відбулося сто бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Через артилерійські обстріли з боку російської федерації постраждали населені пункти Олександрівка, Біла Береза, Старикове, Славгород, Малушине, Бруски, Нова Гута, Миколаївка, Порозок і Дмитрівка на Сумщині – також ворожа авіація атакувала населені пункти Осоївка, Конотоп і Кролевець Сумської області і місто Чернігів.

На Харківському напрямку противник тричі атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував українські позиції в районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку російська армія атакувала 12 разів в бік Рідкодуба, Зеленої Долини, Нового Миру та поблизу Греківки, Липового й Торського.

На Сіверському напрямку росіяни тричі намагалися пройти вперед в бік Григорівки та поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку противник чотири рази атакував позиції Сил оборони в напрямку Предтечиного, Білої Гори та неподалік Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог атакував п’ять разів – в районі Торецька та Диліївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 30 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Удачне, Звірове, Троїцьке, Єлизаветівка, Андріївка та в бік Зорі, Муравки, Олексіївки, Миролюбівки.

На Новопавлівському напрямку росіяни 16 разів атакували поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та в напрямку Комара, Зеленого Поля й Багатиря.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах Новодарівки та Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоандріївка та Степове.

На Придніпровському напрямку відбулись дві спроби противника просунутися вперед поблизу населеного пункту Козачі Лагері.

На курському напрямку підрозділи Сил оборони України впродовж цієї доби відбивали 14 атак російських загарбників.

Нагадаємо

Сили оборони України взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил рф під час боїв у курській області. Водночас 303 захисники України повернулись додому.

Євген Устименко

Євген Устименко

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