Сили оборони поповнюють “обмінний фонд” російськими солдатами та офіцерами - Генштаб

Сьогодні відбувся новий обмін полоненими між Україною та росією за домовленістю "1000 на 1000". На Батьківщину повернулися 303 українські військові. Україна продовжує наполегливо боротися за своїх людей і території, використовуючи нестандартні рішення, зокрема курську наступальну операцію, яка вже дала змогу взяти в полон майже тисячу російських військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Як підкреслили у Генштабі сьогоднішній обмін полоненими, повернув додому 303 українці - воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

Своїх рідних дочекалися матері, батьки, дружини й чоловіки, діти, брати й сестри. Дочекалися побратими.

Для звільнення наших людей з ворожих катівень Сили оборони невпинно наповнюють "обмінний фонд" російськими солдатами та офіцерами. Найбільш результативною в цьому плані стала Курська наступальна операція. Так, у період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил рф. Сили оборони України і надалі продовжують активні дії на території курської області

Там додали, що кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними рішеннями.

курська кампанія стала саме таким несподіваним та асиметричним ходом, успішність якого визнана світом. Боротьба триває. Боротьба за наші території і наших людей. Україна своїх не кине