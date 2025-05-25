Третій етап обміну полоненими 1000 на 1000: серед 303 воїнів - оборонці Маріуполя та захисники з системи МВС
Київ • УНН
Відбувся третій етап обміну, додому повернулися 303 українських воїни, серед яких 70 оборонців Маріуполя. Загалом за три дні 1000 українців повернулися додому.
Третій етап наймасштабнішого обміну - серед 303 українців, що повернулися додому з полону - 70 оборонців Маріуполя, включно з 33 захисниками "Азовсталі" та 46 захисників із системи МВС
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та Міністр оборони України Рустем Умєров поділилися дописами, що присвячені третьому етапу масштабного обміну полонених. Вони підсумували, що загалом за три дні 1 000 українців повернулися додому, передає УНН.
Деталі
303 наших воїни повернулися з полону — солдати та сержантський склад ЗСУ, ДШВ, ДПСУ, ТрО, ВМС, НГУ. Серед них — 70 оборонців Маріуполя, включно з 33 захисниками "Азовсталі". Загалом за три дні 1 000 українців повернулися додому
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив на своїй сторінці у соцмережі:
Сьогодні завершився третій етап наймасштабнішого обміну — 303 українці повернулися додому. Серед них — 46 захисників із системи МВС:
- 36 прикордонників;
- 10 гвардійців.
Він пояснив, що більшість із них потрапили в полон на Донецькому та Луганському напрямках у 2022 та 2023 роках.
Потурбуємося про всіх: надамо необхідну медичну, психологічну допомогу та соціальну підтримку.
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