Другий день обміну "1000 на 1000": з'явилися нові ексклюзивні кадри зі звільненими оборонцями

Президент України Володимир Зеленський, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, Служба безпеки України та інші поділилися новими щемливими фото та відео з поверненням українських захисників під час другого дня обміну з рф у форматі "1000 на 1000", пише УНН.

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Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов показав кілька щемливих митей повернення додому чергової групи українських військовополонених. Відповідне відео з’явилося на сторінці Буданова у Telegram.

"Великий обмін триває. Сьогодні вітаємо на рідній землі ще 307 наших Захисників. Радію за тих, хто дочекався рідних. Працюємо далі — до повернення кожного українця", - говориться у повідомленні.

Також чутливим відео повернення українських полонених з російської неволі поділився омбудсман Дмитро Лубінець.

"Довгий шлях додому. Через холод неволі, тишу очікування та через біль, що не вбив віру. І сьогодні — вони вдома. На рідній землі.Там, де чекали", - написав Лубінець.

Відео з вражаючими кадрами також оприлюднив Президент України Володимир Зеленський. На них зафільмовано, як змучені і виснажені, але незламні воїни вигукують "Слава Україні!" і радіють першим хвилинам на волі.

"Вдома", - коротко підпиав президент.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак на своїй сторінці в Telegram оприлюднив зворушливі миті зустрічі військовослужбовця з його рідними після полону.

"Дмитро був у полоні 17 місяців. Тепер нарешті він зустрівся із сином Тимуром. Це щастя. Ми продовжуємо працювати, щоб повернути з полону всіх", - написав Єрмак.

На сьогоднішній обмін полоненими відреагувала також і СБУ.

"Сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського", - говориться у повідомленні СБУ.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак натякнув на "важливі новини" сьогодні, не уточнивши, про що йдеться. Таку заяву він зробив на тлі очікування продовження великого обміну з рф, перший етап якого відбувся напередодні.

"Зараз всі працюють над тим, щоб були важливі новини сьогодні", - написав керівник Офісу Президента Єрмак.