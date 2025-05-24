Сьогодні можливі "важливі новини": Єрмак заінтригував заявою на тлі очікуваного продовження великого обміну
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак натякнув на важливі новини сьогодні. Це відбулося на тлі очікувань продовження обміну полоненими з рф, про який раніше згадував Зеленський.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак натякнув на "важливі новини" сьогодні, не уточнивши, про що йдеться. Таку заяву він зробив на тлі очікування продовження великого обміну з рф, перший етап якого відбувся напередодні, пише УНН.
Зараз всі працюють над тим, щоб були важливі новини сьогодні
Він не уточнив, з чим саме можуть бути пов'язані такі новини, але у вихідні очікувалося продовження великого обміну полоненими з рф, про що оголосив Президент Володимир Зеленський.
Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський23.05.25, 17:05 • 94342 перегляди