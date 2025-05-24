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Зеленський повідомив про другий день обміну у форматі "1000 на 1000": ще 307 українських захисників удома
10:54 • 3460 перегляди

Зеленський повідомив про другий день обміну у форматі "1000 на 1000": ще 307 українських захисників удома

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Сьогодні можливі "важливі новини": Єрмак заінтригував заявою на тлі очікуваного продовження великого обміну

Київ • УНН

 • 982 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак натякнув на важливі новини сьогодні. Це відбулося на тлі очікувань продовження обміну полоненими з рф, про який раніше згадував Зеленський.

Сьогодні можливі "важливі новини": Єрмак заінтригував заявою на тлі очікуваного продовження великого обміну

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак натякнув на "важливі новини" сьогодні, не уточнивши, про що йдеться. Таку заяву він зробив на тлі очікування продовження великого обміну з рф, перший етап якого відбувся напередодні, пише УНН.

Зараз всі працюють над тим, щоб були важливі новини сьогодні

- написав керівник Офісу Президента Єрмак.

Він не уточнив, з чим саме можуть бути пов'язані такі новини, але у вихідні очікувалося продовження великого обміну полоненими з рф, про що оголосив Президент Володимир Зеленський.

Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський23.05.25, 17:05 • 94342 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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