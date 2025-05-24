Сегодня возможны "важные новости": Ермак заинтриговал заявлением на фоне ожидаемого продолжения большого обмена
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак намекнул на важные новости сегодня. Это произошло на фоне ожиданий продолжения обмена пленными с рф, о котором ранее упоминал Зеленский.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак намекнул на "важные новости" сегодня, не уточнив, о чем идет речь. Такое заявление он сделал на фоне ожидания продолжения большого обмена с рф, первый этап которого состоялся накануне, пишет УНН.
Сейчас все работают над тем, чтобы были важные новости сегодня
Он не уточнил, с чем именно могут быть связаны такие новости, но в выходные ожидалось продолжение большого обмена пленными с рф, о чем объявил Президент Владимир Зеленский.
Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский23.05.25, 17:05 • 93715 просмотров