Сегодня возможны "важные новости": Ермак заинтриговал заявлением на фоне ожидаемого продолжения большого обмена

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак намекнул на "важные новости" сегодня, не уточнив, о чем идет речь. Такое заявление он сделал на фоне ожидания продолжения большого обмена с рф, первый этап которого состоялся накануне, пишет УНН.

Сейчас все работают над тем, чтобы были важные новости сегодня - написал руководитель Офиса Президента Ермак.

Он не уточнил, с чем именно могут быть связаны такие новости, но в выходные ожидалось продолжение большого обмена пленными с рф, о чем объявил Президент Владимир Зеленский.

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский