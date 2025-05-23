Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский
Киев • УНН
Украина осуществила обмен пленными и вернула 390 человек. По словам Владимира Зеленского, обмен будет продолжен в эти выходные, как и было договорено в Турции.
Украина сегодня вернула из плена 390 человек. В субботу и воскресенье ожидается продолжение обмена. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Возвращаем наших людей домой. Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью. Сегодня – 390 человек. Суббота и воскресенье – ожидаем продолжения обмена
Глава государства также поблагодарил каждого, кто способствует возвращению украинцев и украинок из российской неволи.
Спасибо всем, кто помогает, кто 24/7 работает для того, чтобы украинцы и украинки возвращались домой. Очень важно вернуть всех, кто в плену. Проверяем каждую фамилию, информацию по каждому человеку
Зеленский также добавил, что Украина продолжит дипломатические усилия, чтобы таких событий становилось больше.
Дополнение
Министерство обороны российской федерации сообщило сегодня, что Украине было возвращено 270 военнопленных и 120 гражданских лиц. Также в российском оборонном ведомстве Украина передала россии 270 военнослужащих российской армии и 120 гражданских, которые якобы были захвачены ВСУ в курской области.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что только что завершился большой обмен пленными между россией и Украиной.