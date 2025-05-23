$41.500.06
46.930.01
ukenru
Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский
14:05 • 2916 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

12:17 • 15819 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

11:54 • 31985 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
11:31 • 30782 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Эксклюзив
10:55 • 36269 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

09:52 • 40666 просмотра

Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной

Эксклюзив
23 мая, 08:36 • 44419 просмотра

Как выбрать надежное солнцезащитное средство для детей и взрослых: советы дерматолога

23 мая, 07:04 • 131387 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 06:30 • 66511 просмотра

Ватикан рассматривается как площадка для переговоров Украины и рф, однако кремль против - Bloomberg

Эксклюзив
22 мая, 14:45 • 314676 просмотра

Возможны ли отключения электроэнергии летом? В Минэнерго ответили

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5.7м/с
33%
747мм
Популярные новости

Враг атаковал железную дорогу на Буковине: что известно

23 мая, 05:09 • 103504 просмотра

МВФ готовит выделение Украине около $520 млн нового транша в рамках EFF

23 мая, 07:58 • 11921 просмотра

В Норвегии 135-метровый грузовой корабль бросил якорь во дворе у мужчины

23 мая, 08:37 • 18436 просмотра

"ВИА Гра" прекращает существование: группа завершила карьеру синглом "Galileo"

09:25 • 68367 просмотра

Трамп угрожает Apple пошлиной в 25%, если iPhone не будут производить в США

12:05 • 41455 просмотра
публикации

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 131339 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 228187 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 308816 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

22 мая, 09:24 • 298551 просмотра

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 306802 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Руслан Кравченко

Олег Синегубов

Михаил Подоляк

Юлия Свириденко

Дэвид Лэмми

Актуальные места

Киев

Одесская область

Днепр

Сумская область

Одесса

Реклама
УНН Lite

"ВИА Гра" прекращает существование: группа завершила карьеру синглом "Galileo"

09:25 • 68566 просмотра

Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

22 мая, 14:34 • 120291 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

22 мая, 11:16 • 162147 просмотра

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

22 мая, 10:28 • 163726 просмотра

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

22 мая, 07:48 • 162555 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

ТикТок

Хранитель

Ми-8

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

Киев • УНН

 • 2564 просмотра

Украина осуществила обмен пленными и вернула 390 человек. По словам Владимира Зеленского, обмен будет продолжен в эти выходные, как и было договорено в Турции.

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

Украина сегодня вернула из плена 390 человек. В субботу и воскресенье ожидается продолжение обмена. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Возвращаем наших людей домой. Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью. Сегодня – 390 человек. Суббота и воскресенье – ожидаем продолжения обмена 

- заявил Президент.

Глава государства также поблагодарил каждого, кто способствует возвращению украинцев и украинок из российской неволи.

Спасибо всем, кто помогает, кто 24/7 работает для того, чтобы украинцы и украинки возвращались домой. Очень важно вернуть всех, кто в плену. Проверяем каждую фамилию, информацию по каждому человеку 

- отметил Президент.

Зеленский также добавил, что Украина продолжит дипломатические усилия, чтобы таких событий становилось больше.

Дополнение

Министерство обороны российской федерации сообщило сегодня, что Украине было возвращено 270 военнопленных и 120 гражданских лиц. Также в российском оборонном ведомстве Украина передала россии 270 военнослужащих российской армии и 120 гражданских, которые якобы были захвачены ВСУ в курской области.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что только что завершился большой обмен пленными между россией и Украиной.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Война
Турция
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$64.38
Bitcoin
$109,640.00
S&P 500
$5,779.96
Tesla
$336.84
Газ TTF
$35.98
Золото
$3,339.80
Ethereum
$2,587.16