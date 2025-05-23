Перший етап великого обміну? У рф заявили, що передали Україні 270 військових та 120 цивільних
Київ • УНН
Міноборони рф повідомило про обмін полоненими з Україною, в результаті якого Київ отримав 270 військових ЗСУ та 120 цивільних. Росія також отримала 270 військових та 120 цивільних.
У Міноборони росії повідомили, що Україні було передано 270 військовополонених бійців ЗСУ та 120 цивільних. Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Києву в рамках обміну передано 270 військовополонених ЗСУ та 120 цивільних, повідомило міноборони росії
За даними міноборони рф, зі свого боку Україна передала росії 270 російських військових та 120 цивільних осіб, у тому числі захоплених ЗСУ нібито в курській області.
Додамо
Масштабний обмін планується продовжити найближчими днями, зазначили у міноборони рф.
Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною23.05.25, 12:52 • 40360 переглядiв
Нагадаємо
Під час зустрічі у Стамбулі українська та російська делегації досягли домовленості про обмін полоненими за формулою "1000 на 1000". За словами голови української делегації, міністра оборони Рустема Умєрова, влада робить усе можливе, щоб українці скоріше повернулися додому.
Згодом Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує обмін, перевіряючи інформацію по кожному прізвищу, і що тривають перемовини та узгоджено покроковий план реалізації домовленостей.
Вчора, 22 травня, речник кремля дмитро пєсков заявив, що в росії ведеться робота над підготовкою обміну за формулою "1000 на 1000", та додав, що усі зацікавлені в тому, щоб це зробити максимально в швидкому режимі.
Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що українська сторона передала росіянам свій список для обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000".
дмитро пєсков згодом заявив, що росія отримала від України список для обміну полоненими "1000 на 1000".