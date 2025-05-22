Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
Київ • УНН
Українська сторона передала росіянам свій список для обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Влада робить усе можливе, щоб українці скоріше повернулися додому.
Наразі українська сторона передала росіянам свій список для обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов, передає УНН.
На запитання кореспондента УНН, чи дійсно Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000", Юсов відповів: "Так".
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Під час зустрічі у Стамбулі українська та російська делегації досягли домовленості про обмін військовополоненими "1000 на 1000". За словами Умєрова, влада робить усе можливе, щоб українці скоріше повернулися додому.
Згодом Володимир Зеленський заявив, що Україна готує обмін військовополоненими, перевіряючи інформацію по кожному прізвищу. Тривають перемовини і узгоджено покроковий план реалізації домовленостей.
Зеленський провів нараду щодо підготовки великого обміну полоненими з рф: були доповіді про контакти із росіянами22.05.25, 14:03 • 1704 перегляди