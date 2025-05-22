$41.440.05
46.910.26
ukenru
Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
14:58 • 4976 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

Ексклюзив
14:45 • 13825 перегляди

Чи можливі відключення електроенергії влітку? У Міненерго відповіли

13:44 • 36914 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

Ексклюзив
12:56 • 35285 перегляди

Командувач Нацгвардії прокоментував ракетний удар по стрільбищу на Сумщині

Ексклюзив
12:16 • 39021 перегляди

В Україні хочуть запровадити механізм пріоритетної опіки: що потрібно знати

Ексклюзив
22 травня, 09:24 • 110647 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?

Ексклюзив
22 травня, 07:34 • 70233 перегляди

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди

Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 114832 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 186465 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
21 травня, 09:21 • 162799 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
33%
747мм
Популярнi новини

У Києві через атаку рф уламки дрона впали на території школи

22 травня, 05:39 • 92977 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

22 травня, 07:48 • 87013 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

10:28 • 64784 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

11:16 • 57333 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

14:24 • 23820 перегляди
Публікації

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

14:24 • 24461 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

13:44 • 36914 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

22 травня, 09:24 • 110647 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 156971 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 344627 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Александр Вучич

Дональд Туск

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кропивницький

Крим

Реклама
УНН Lite

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

14:34 • 8460 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

11:16 • 57790 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

10:28 • 65246 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

22 травня, 07:48 • 87466 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 148486 перегляди
Актуальне

The Guardian

Гаубиця M777

The New York Times

Ракетний комплекс "Тор

ЗРК Бук

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

Київ • УНН

 • 4900 перегляди

Українська сторона передала росіянам свій список для обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Влада робить усе можливе, щоб українці скоріше повернулися додому.

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

Наразі українська сторона передала росіянам свій список для обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов, передає УНН.

На запитання кореспондента УНН, чи дійсно Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000", Юсов відповів: "Так".

Нагадаємо

Під час зустрічі у Стамбулі українська та російська делегації досягли домовленості про обмін військовополоненими "1000 на 1000". За словами Умєрова, влада робить усе можливе, щоб українці скоріше повернулися додому.

Згодом Володимир Зеленський заявив, що Україна готує обмін військовополоненими, перевіряючи інформацію по кожному прізвищу. Тривають перемовини і узгоджено покроковий план реалізації домовленостей.

Зеленський провів нараду щодо підготовки великого обміну полоненими з рф: були доповіді про контакти із росіянами22.05.25, 14:03 • 1704 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Рустем Умєров
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.16
Bitcoin
$110,889.40
S&P 500
$5,843.16
Tesla
$340.73
Газ TTF
$36.41
Золото
$3,296.60
Ethereum
$2,667.16