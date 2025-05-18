Обмін 1000 на 1000 людей: "працюємо над тим, щоб наші люди якомога скоріше були вдома" - Умєров
Київ • УНН
Україна та росія досягли домовленості про обмін військовополоненими «1000 на 1000». За словами Умєрова, влада робить усе можливе, щоб українці скоріше повернулися додому.
За результатами перемовин у Стамбулі Україні та росії вдалося досягти домовленості щодо обміну військовополоненими "1000 на 1000". Сьогодні було проведене засідання Ради Координаційного штабу з питань військовополонених, щоб узгодити план дій і якнайшвидше реалізувати цю домовленість.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.
Сьогодні, за дорученням Президента України Володимира Зеленського, провели засідання Ради Координаційного штабу з питань військовополонених. Міноборони, ГУР, СБУ, СЗР, МВС та Офіс Омбудсмана зібралася, щоб узгодити спільний план дій і якнайшвидше реалізувати цю домовленість. Про напрацьовані рішення, за результатами сьогоднішнього засідання, вже завтра доповімо Президенту
Умєров додав, що Україна послідовно виступає за обмін "всіх на всіх" і відповідні державні органи крок за кроком рухаються до цієї мети, аби звільнити всіх українських військовополонених.
Він також нагадав, що сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу.
Це ще один привід нагадати про наших політв’язнів у Криму — сотні людей, які роками утримуються в російських тюрмах за свою позицію, за свою ідентичність, за те, що не підкорилися окупації. Їх катують, їм не дають права на справедливий суд, їхні родини — під постійним тиском. Наш обов’язок — звільнити кожного
Нагадаємо
УНН передавав, що Україна і росія під час переговорів обговорили можливість масштабного обміну полоненими за формулою "1000 на 1000", заявив 16 травня міністр оборони України Рустем Умєров журналістам.