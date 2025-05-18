Обмен 1000 на 1000 человек: "работаем над тем, чтобы наши люди как можно скорее были дома" - Умеров

По результатам переговоров в Стамбуле Украине и россии удалось достичь договоренности об обмене военнопленными "1000 на 1000". Сегодня было проведено заседание Совета Координационного штаба по вопросам военнопленных, чтобы согласовать план действий и как можно быстрее реализовать эту договоренность.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

Сегодня, по поручению Президента Украины Владимира Зеленского, провели заседание Совета Координационного штаба по вопросам военнопленных. Минобороны, ГУР, СБУ, СВР, МВД и Офис Омбудсмана собрались, чтобы согласовать общий план действий и как можно быстрее реализовать эту договоренность. О наработанных решениях, по результатам сегодняшнего заседания, уже завтра доложим Президенту - говорится в заметке.

Умеров добавил, что Украина последовательно выступает за обмен "всех на всех" и соответствующие государственные органы шаг за шагом двигаются к этой цели, чтобы освободить всех украинских военнопленных.

Он также напомнил, что сегодня в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа.

Это еще один повод напомнить о наших политзаключенных в Крыму - сотнях людей, которые годами содержатся в российских тюрьмах за свою позицию, за свою идентичность, за то, что не подчинились оккупации. Их пытают, им не дают права на справедливый суд, их семьи - под постоянным давлением. Наша обязанность - освободить каждого - отметил он.

Напомним

УНН передавал, что Украина и россия во время переговоров обсудили возможность масштабного обмена пленными по формуле "1000 на 1000", заявил 16 мая министр обороны Украины Рустем Умеров журналистам.