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На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров
13:30 • 13691 перегляди

На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

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На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

Київ • УНН

 • 13661 перегляди

Україна і росія обговорили можливість масштабного обміну полоненими за формулою "1000 на 1000". Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про підготовку зустрічі на рівні лідерів країн.

На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

Україна і росія під час переговорів обговорили можливість масштабного обміну полоненими за формулою "1000 на 1000". Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров журналістам, передає УНН.

Ми потенційно готуємо зустріч на рівні лідерів країн. Ми говорили про обмін 1000 на 1000. Ми працюємо також над іншими модальностями цього обміну. Нам потрібно по-перше зайнятися обміном полоненими і далі ми вам повідомимо наші наступні кроки 

- заявив Умєров.

Умєров розповів, які питання обговорювалися на перемовинах з рф16.05.25, 16:26 • 1944 перегляди

Нагадаємо

Турецька, американська та українська делегації зустрілися в палаці Долмабахче в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у межах російсько-українських мирних переговорів 15 травня близько 10:45. Переговори тривали до орієнтовно 12 години.

Тристороння зустріч Туреччина-росія-Україна, яка відбудеться там же, була запланована на 12:30. Але російська делегація прибула на місце із запізненням. Зустріч стартувала близько 13:36.

За даними ЗМІ, Україна звинуватила росію в підриві переговорів, вимагаючи їх проведення без США та Туреччини.

Це перші прямі переговори між Києвом та москвою після тих, що були невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але глава кремля володимир путін відмовився бути присутнім на прямих переговорах, хоч сам їх перед цим запропонував, і натомість відправив делегацію нижчого рівня.

Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна.

Антоніна Туманова

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